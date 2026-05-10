Annoncé sur PS5 pour la fin du mois, le jeu d’aventure indépendant Mashina s’offre une démo gratuite en amont de sa sortie, et les joueurs semblent déjà conquis.

En cette année 2026, le mois de mai s’annonce définitivement comme une bénédiction pour les joueurs. En effet, fort de ses week-ends prolongés grâce à ses multiples jours fériés, il représente une opportunité unique de rattraper son retard sur les sorties des derniers mois, que l’on parle du généreux Crimson Desert, du très chouette Pragmata, ou encore du récent SAROS. Cela dit, c’est également une belle opportunité pour élargir ses horizons en découvrant des nouveaux titres, à l’instar par exemple de Mashina, dont la démo est disponible sur PS5.

Testez la démo gratuite de Mashina sur PS5

Sorti en juillet 2025 sur PC, ce jeu d’aventure indépendant signé Talha and Jack Co Limited nous place dans la peau de Mashina, un sympathique robot mineur dont l’objectif est de réunir des minéraux pour pouvoir réparer, construire et entretenir sa communauté de robots excentriques. Pour ce faire, le titre se découpe alors en deux phases, chacune ayant ses propres spécificités. Dans le sous-sol, d’abord, le but de Mashina est d’explorer les lieux à la recherche de minéraux rares, en construisant notamment des outils pour faciliter ses excavations.

En surface, ensuite, l’objectif est d’aller à la rencontre des habitants pour dégoter diverses missions. Ce faisant, les joueurs obtiennent ainsi de quoi améliorer leur équipement et décorer leur environnement, en plus de pouvoir explorer librement les lieux à la recherche de nombreux secrets. De quoi offrir une expérience relativement originale, donc, qui parviendra peut-être aussi à séduire les joueurs PS5 par sa direction artistique très marquée. Réalisée à la main à partir de divers matériaux et animée en stop-motion, elle ne manque assurément pas d’originalité.

En tout cas, une chose est sûre : Mashina n’a peut-être pas fait grand bruit jusqu’à présent, mais les joueurs qui l’ont déjà testé semblent avoir été conquis. Il suffit de voir les évaluations laissées sur le PlayStation Store, où la démo est notée 4.42/5 pour 24 avis, qui rejoignent les 96% d’évaluations « très positives » laissées par 124 utilisateurs sur Steam. Curieux ? Dans ce cas, retrouvez dès maintenant la démo gratuite de Mashina sur PS5. Le jeu, quant à lui, sortira le 29 mai prochain, à un prix qui reste pour l’heure à déterminer.

Source : PlayStation