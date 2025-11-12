Parmi les futures exclusivités à venir du côté de la PS5, s’il y en a bien une qui suscite l’émoi de la communauté, c’est Marvel’s Wolverine. Prévu pour l’automne 2026, le prochain titre d’Insomniac Games est en effet extrêmement attendu par les joueurs, qui sont impatients de voir les créateurs de Marvel’s Spider-Man s’attaquer à l’univers d’un autre super-héros. Ce n’est toutefois pas le seul jeu Marvel en approche du côté de PlayStation. Marvel Tokon Fighting Souls a lui aussi de grandes ambitions, et il pourra bientôt être approché par certains joueurs.

Marvel Tokon Fighting Souls annonce une nouvelle bêta fermée

À l’occasion du State of Play Japan diffusé hier soir, Arc System Works a en effet pris la parole pour faire un certain nombre d’annonces concernant son jeu de combat, la plus importante étant alors l’arrivée imminente d’une seconde phase de bêta fermée sur PS5 et PC. Prévue pour le 5 décembre prochain, celle-ci permettra notamment aux joueurs sélectionnés de tester deux personnages supplémentaires, Spider-Man et Ghost Rider, portant ainsi à huit le nombre de héros jouables dans cette nouvelle bêta de Marvel Tokon Fighting Souls.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là puisque Arc System Works en a également profité pour annoncer que deux nouveaux stages seront disponibles : Savage Land et X-Mansion, chacun incluant alors des interactions uniques. « Sur la base des commentaires reçus lors de la précédente bêta fermée, nous avons apporté de nombreuses améliorations, parmi lesquelles des rééquilibrages, des optimisations de performances, des améliorations visuelles et des mises à niveau de l’expérience utilisateur », indiquent les créateurs de Marvel Tokon Fighting Souls.

Plus de détails seront communiqués à l’approche de la bêta fermée, qui s’étendra sur une durée de 72h. « Les 5 et 6 décembre, les joueurs pourront profiter à la fois de combats contre l’IA et de matchs en ligne tandis que le 7 décembre, seuls les combats en ligne seront disponibles ». Et pour s’inscrire, rien de plus simple : il vous suffit alors de vous rendre à cette adresse. Notez toutefois que les participants à la première bêta fermée de Marvel Tokon Fightings Souls seront automatiquement réinscrits, au même titre que ceux qui avaient déjà tenté de s’y inscrire.

Source : PlayStation Blog