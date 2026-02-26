À une semaine de son lancement, Marathon se laissera approcher une dernière fois par les joueurs dans le cadre d’un week-end de jeu gratuit disponible sur toutes les plateformes.

Des Free Play Days de chez Xbox aux milliers de démos du Steam Néo Fest, en passant par certains week-ends gratuits organisés par des éditeurs comme Ubisoft sur Anno 117: Pax Romana par exemple, les joueurs n’ont jamais eu autant d’opportunités de s’essayer à tout une gamme de titres sans dépenser le moindre centime. Et dans certains cas, cela concerne également de futures sorties très attendues par le public, à l’instar notamment de Marathon, qui vous donne l’opportunité de le tester en amont de son arrivée sur PS5, Xbox Series et PC.

Marathon sera jouable gratuitement ce week-end

En effet, comme annoncé par Bungie, le nouveau FPS d’extraction de PlayStation sera jouable gratuitement tout le week-end dans le cadre de son Serveur Slam, qui fait office de test d’effort technique. Du 26 février à 19h (heure française), au 2 mars même heure, tous les joueurs PS5, Xbox et PC qui le souhaitent sont ainsi invités à se lancer à la conquête de Tau Ceti afin de pouvoir jauger ce qui les attend dès le 5 mars prochain pour la sortie de Marathon. « Nous invitons un maximum d’entre vous à nous rejoindre », clame alors Bungie pour l’occasion.

Bien sûr, phase de test oblige, le studio précise que l’expérience pourra être « légèrement différente » de ce qu’elle sera au moment de la sortie du jeu. Par exemple, il n’est pas impossible que des files d’attente soient mises en place durant les heures de pointe de Marathon, que des maintenances inopinées soient organisées, ou encore que quelques bugs soient encore de la partie. Mais c’est aussi l’idée derrière cette phase de Server Slam, qui permettra alors à Bungie de peaufiner les derniers détails en vue de la sortie officielle du jeu.

Tout savoir sur le Server Slam

Maintenant, la grande question que vous vous posez sans doute, c’est : que proposera Marathon durant ce week-end d’essai gratuit ? Pas mal de choses, selon ses créateurs. Tout d’abord, les joueurs pourront accéder à deux des zones de Tau Ceti IV, que sont Le Périmètre et Le Marécage trouble. Ensuite, il sera possible de découvrir les premiers contrats proposés par cinq des factions, à savoir CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA et Archne. Car oui, sur les six cadres de Coureur qui seront disponibles pour le lancement, Bungie annonce ici la présence de cinq d’entre eux.

Enfin, parmi toutes les fonctionnalités prévues pour Marathon, ce Server Slam donnera notamment accès aux modes permettant de jouer en solo ou en équipe, histoire de tester au passage le chat de proximité en temps réel. « C’est un week-end d’aperçu, et non le jeu complet » insiste néanmoins Bungie. « Au lancement de Marathon et de la Saison 1, vous aurez droit à d'autres zones, factions, contrats et équipements, ainsi qu'à plus de profondeur de progression, au mode Classé et à certains secrets que vous devrez découvrir par vous-même ».

Précisons que tous les participants au Server Slam qui termineront la mission d’introduction au cours du week-end pourront obtenir un emblème unique et un arrière-plan de joueur, qu’il sera ensuite possible d’afficher fièrement dans la version finale de Marathon. De même, en fonction de votre progression, du butin pourra être mis de côté afin d’être récupéré dès le lancement du jeu. Enfin, dernier détail et non des moindres, Bungie annonce qu’aucun abonnement au PS Plus n’est requis sur PS5 pour participer à ce week-end d’essai gratuit.

Source : Bungie