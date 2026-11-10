Les éditions collectors se font peut-être relativement rares sur cette génération PS5, qui n’en aura accueilli qu’une petite poignée contrairement à la PS4, mais une chose est sûre : les joueurs ne manquent pas de manettes DualSense. Éditions collectors, éditions spéciales, éditions limitées, PlayStation ne lésine pas sur les modèles pensés à la fois pour les collectionneurs et les amateurs de belles manettes, et sa nouvelle collection Prism est aujourd’hui là pour le prouver.

De nouvelles manettes PS5 sont disponibles en précommande

Annoncée fin octobre, cette dernière permet en effet aux joueurs PS5 de s’offrir trois nouveaux coloris de manettes accompagnées de leurs façades associées : Flare Orange, Emerald Green et Graphite Grey. Leur spécificité ? Elles ont été pensées pour « donner à la PS5 un effet de transparence, afin que les joueurs puissent découvrir de plus près l’ingéniosité et le savoir-faire qui ont façonné [les] manettes et consoles PS5 ».

Un bel hommage à la fin des années 1990, donc, où les objets transparents étaient une véritable tendance dans l’industrie. L’un des nouveaux modèles vous a tapé dans l’œil ? Dans ce cas, ne tardez pas trop à passer à la caisse, car les précommandes sont désormais ouvertes et comme d’habitude, il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde. Voici donc où précommander les nouvelles manettes PS5 issues de la collection Prism.

Où acheter la manette DualSense Flare Orange ?

© PlayStation

Où acheter la manette DualSense Emerald Green ?

© PlayStation

Où acheter la manette DualSense Graphite Grey ?

© PlayStation

Où acheter les façades PS5 de la collection Prism ?

Quand sera disponible la collection Prism sur PS5 ?

Notez que si les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, la sortie, quant à elle, n’est pas attendue avant le 4 février 2027. Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience avant de pouvoir récupérer votre dû.

Source : PlayStation