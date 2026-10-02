Quasiment simultanément, la PS5 de base a donc reçu d'une part une mise à jour ajoutant une fonctionnalité jusqu'alors propre à la PS5 Pro, et de l'autre une mise à jour de sécurité d'urgence en réaction à l'apparition d'un nouveau jailbreak qui permettait de contourner les restrictions systèmes des consoles de Sony. Nous allons ainsi ici nous intéresser à la mise à jour visant à contrecarrer le dernier jailbreak en date.

Une mise à jour de sécurité d'urgence pour bloquer le dernier jailbreak de la PS5

Il y a quelques jours, un nouveau jailbreak baptisé Relapse a fait son apparition, visiblement compatible avec les versions du firmware allant de 7.00 à 13.60, couvrant aussi bien la PS5 standard que la PS5 Pro. En somme, la quasi-totalité des consoles de Sony pouvait exploiter le jailbreak, à l'exception de celles ayant été mises à jour au cours de la semaine écoulée. Cette sortie tombait à point nommé pour Marvel's Wolverine, le jeu requérant le firmware 13.40, tandis que sa dernière mise à jour nécessite la version 13.60.

Pour rappel, un « jailbreak » supprime les restrictions que pose Sony sur le système de ses consoles PS5, permettant ainsi l'utilisation de logiciels « maison », d'émulateurs, de mods et d'autres programmes non officiels. En contrepartie, l'opération rend l'utilisateur dépendant de la version du micrologiciel : une mise à jour peut bloquer l'accès, tandis que le maintien d'une version antérieure peut empêcher de profiter des nouveaux jeux, des correctifs et des fonctionnalités du PSN. Ce qui n'est pas trop à l'avantage de Sony.

En réaction, Sony a donc appliqué il y a quelques heures une nouvelle mise à jour système pour ses consoles PS5, faisant passer le logiciel en version 26.06-14.10.00. Au vu des notes de cette mise à jour d'urgence, on peut se douter qu'elle avait notamment pour vocation à renforcer la sécurité des consoles, car elle n'apporte pas grand-chose de plus à l'équation par rapport à l'autre mise à jour intégrant notamment le Quick Spectral Super Resolution à la PS5 de base.

Notes de la mise à jour système logiciel 26.06-14.10.00 (1er octobre 2026)

Voici les notes de mise à jour pour la première mise à jour du logiciel système PS5 du mois d'octobre :

Nous avons apporté des correctifs de sécurité au logiciel système.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Source : PlayStation