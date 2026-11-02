La PS5 vient à nouveau de recevoir une mise à jour d'urgence en réaction aux derniers développements en termes de sécurité pour la console de Sony, voici ce qu'elle apporte.

Décidément, Sony ne laisse plus rien passer. Après la mise à jour de sécurité du firmware 26.07-14.20.00 publiée fin octobre, la PS5 reçoit depuis ce lundi 2 novembre 2026 une nouvelle version de son logiciel, numéro 26.07-14.22.00, déjà disponible au téléchargement. Pas de nouvelle fonctionnalité à se mettre sous la dent cette fois : ce patch s'inscrit dans le bras de fer qui oppose le constructeur japonais aux hackers depuis plusieurs semaines. Nous allons donc nous intéresser à ce nouveau correctif et à ce qu'il cherche à bloquer.

Qu'apporte la nouvelle mise à jour du logiciel de la PS5 ?

La note de la nouvelle version du firmware de la PS5 tient en substance en une seule ligne, mais qui laisse malgré tout peu de place au doute quant à ce qu'elle cherche à corriger. Derrière cette note relativement laconique et en apparence anodine se cache en réalité un combat âpre que mène Sony afin de colmater une à une les failles que les hackeurs et moddeurs exploitent depuis quelques temps pour jailbreaker la PS5.

Pour rappel, un « jailbreak » supprime les restrictions imposées par le constructeur sur le système de sa console, en l'occurrence la PS5. Il permet d'installer des logiciels « maison », des émulateurs ou des mods, mais aussi des jeux piratés. En contrepartie, l'utilisateur devient dépendant de la version du micrologiciel : mettre à jour sa console referme la faille, tandis que rester sur une version ancienne empêche de lancer les jeux récents, qui exigent souvent un firmware à jour, et prive des dernières fonctionnalités du PSN.

Or, la PS5 fait les frais depuis octobre d'un jailbreak appelé Relapse, qui n'a depuis cessé de prendre de l'ampleur, forçant Sony à constamment mettre à jour sa console pour essayer de contrecarrer les efforts des hackers et moddeurs. Les autres consoles ont également fait les frais de cette nouvelle vague de jailbreaking assistée par l'IA, avec des résultats fulgurants notamment sur Switch 2. Concernant la PS5, le contexte de colère populaire à l'égard des récentes décisions de Sony notamment autour du physique n'aident malheureusement pas.

Notes de la mise à jour système 26.07-14.22.00 du 2 novembre 2026

Voici les notes de mise à jour pour la première mise à jour du logiciel système PS5 du 2 novembre 2026, qui tient donc en une seule ligne :

Nous avons apporté des correctifs de sécurité au logiciel système.

Comment installer la dernière mise à jour PS5 ?

En principe, le téléchargement de la dernière mise à jour du logiciel de la PS5 devrait se lancer automatiquement à l’allumage de la console, en tout cas avec la configuration de base. Dans le cas contraire, il vous suffit de procéder comme suit pour pouvoir en bénéficier :

Rendez-vous dans le menu « Paramètres » de votre PS5

Allez dans l’onglet « Système »

Cliquez sur « Logiciel système », puis « Paramètres et mises à jour du logiciel système »

Sélectionnez « Mettre à jour le logiciel système »

Suivez les instructions pour procéder à l’installation de la mise à jour

Source : PlayStation