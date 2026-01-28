Sony a en effet publié une nouvelle mise à jour du firmware pour la PS5, portant le logiciel système à la version 26.01-12.60.00. Celle-ci est d'ores et déjà disponible au téléchargement, et pèse tout de même son petit poids de 1,3 Go. Outre les améliorations de performance et de stabilité habituelles, cette nouvelle version du logiciel de la console du constructeur japonais apporte quelques petits changements supplémentaires. Voyons tout cela plus en détail.

Réception d'une nouvelle mise à jour pour la PS5

De manière générale, les récentes mises à jour du firmware de la PS5 n'apportent pas beaucoup de sang neuf en termes de fonctionnalités ou ajustements plus profonds qu'une meilleure stabilité d'ensemble du système. Celle qui nous intéresse ici comporte de son côté quelques ajouts intéressants. Le plus notable est sans doute la confirmation de lecture de messages envoyés par vos amis. Il est ainsi désormais possible d'activer les confirmations de lecture, qui informeront vos amis lorsque vous avez lu leurs messages.

Il est évidemment possible de désactiver cette fonctionnalité pour qui le souhaite dans les paramètres « Communication et Multijoueur » dans la rubrique « Utilisateurs et Compte ». À noter toutefois que, même si la mise à jour du firmware de la PS5 est bien disponible dès maintenant au téléchargement, cette fonctionnalité ne sera en revanche pas disponible pour tous immédiatement. Sony a en effet indiqué que son déploiement sera progressif. Il faudra donc potentiellement attendre un peu pour qu'elle soit active sur votre console.

En supplément de cette nouvelle fonctionnalité, et pour rester sur le thème des amis, la mise à jour du firmware de la PS5 apporte une autre petite amélioration pratique à un widget du Hub d'accueil : vous pourrez désormais accéder directement aux jeux auxquels jouent vos amis depuis le widget Activité des amis. En-dehors de cela, on retrouve bien sûr les habituelles améliorations des performances et de la stabilité. Vous trouverez les notes de patch complètes de cette nouvelle mise à jour du firmware de la PS5 sur le site officiel de PlayStation.

Source : PlayStation