La nostalgie ne va pas quitter Sony Interactive Entertainment et même d'autres constructeurs ou éditeurs qui regardent souvent en arrière pour faire revenir des jeux plus ou moins vieux. Que ce soit par le biais de remasters, remakes ou épisodes inédits de vieilles sagas, il y a le choix, surtout du côté de PlayStation et ses 30 ans d'histoire. Durant un State of Play, la firme japonaise a officialisé le retour d'une licence culte de la PSP... mais sur PS5.

Vous allez bientôt pouvoir monter le son sur PS5

Au cours de son dernier State of Play, Sony Interactive Entertainment a surpris les joueuses et joueurs avec un trailer de Lumines Arise. Un nouveau jeu PS5 de la franchise créée par Tetsuya Mizuguchi (Rez Infinite, Tetris Effect, Child of Eden...). C'est quoi ? Une licence de rythme au concept très simple. Des carrés ou rectangles de blocs tombent du haut de l'écran et il faut faire correspondre à chaque fois l'une des deux couleurs, et créer le plus de combos possible. Mais l'attrait de la licence, qui la rend addictive, c'est surtout cette superposition de l'audio, des visuels et du gameplay.

Et d'après Takashi Ishihara, le directeur, cet épisode PS5 « a été développé de A à Z pour repousser cette synergie » entre tous ces éléments. « Et chaque escale au cours du périple de plus de 30 niveaux évoque une réponse émotionnelle distincte et complexe. Jungles luxuriantes, Océans foisonnant de vie, serpents qui s’apprêtent à frapper, frontières électroniques telles que les rues bondées de Tokyo, l’étendue infinie de l’espace… Préparez-vous à vivre une virée épique sublimée par des éclats visuels qui incitent à la synesthésie » explique t-il sur le PlayStation Blog.

Par rapport à Lumines Remastered sur PS4, ou les jeux PSP, Lumines Arise va aller encore plus loin aussi grâce à sa compatibilité PSVR 2. Quand on sait déjà la réussite qu'a été Tetris Effect sur le PSVR 1, on est curieux de voir comment le studio va exploiter le nouveau casque de réalité virtuelle de la PS5.

Lumines Arise arrive à l'automne 2025 sur PlayStation 5 et PSVR2

L'autre nouveauté de Lumines Arise, qui arrive sur PS5 et son casque VR, c'est la mécanique de « Burst ». « Au fur et à mesure de la partie, vous chargez une jauge affichée au sommet de la ligne temporelle. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur une gâchette. Le Burst s’activera et le carré que vous aurez formé sur l’aire de jeu se verrouillera. Ajoutez-y alors un maximum de blocs avant la fin du temps imparti. Regardez ensuite les combos vider l’écran et décupler votre score lorsque le Burst prend fin et que la ligne temporelle recommence à supprimer cette couleur. Éliminez suffisamment de carrés pour atteindre le quota du niveau, et vous serez propulsé vers l’environnement suivant ». Il n'y a pas de date de sortie, mais Lumines Arise sera disponible à l'automne 2025 sur PS5 et PS VR 2.

Source : PlayStation Blog.