Même s’il s’agit d’une réédition de jeux très célèbres déjà vendus à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires, la Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition n’en est pas moins un des jeux les plus attendus de cette fin d’année. En prévision de l’arrivée imminente de la compilation, certains joueurs peuvent vouloir prévoir de l’espace sur leur console. Et sur PS5, il savent désormais à quelle sauce ils vont être mangés.

L’espace requis pour installer sur PS5 les trois jeux de la GTA Trilogy Definite Edition est désormais connu. En effet, le compte Twitter PlayStation Game Size a découvert l’information sur les serveurs du PlayStation Network.

Au total, il faudra donc disposer d’environ 39 Go pour installer les trois GTA sur une PS5. Le détail jeu par jeu montre que, logiquement, Grand Theft Auto : San Andreas - The Definitive Edition est de loin le plus lourd des trois :

5,293 Go pour Grand Theft Auto III - The Definitive Edition

10,768 Go pour Grand Theft Auto : Vice City - The Definitive Edition

22,679 Go pour Grand Theft Auto : San Andreas - The Definitive Edition

À noter que ces poids ne comprennent pas d’éventuels patchs Day One ou mises à jour à venir. Étant donné l’envergure de ces trois titres, et tout particulièrement celle de San Andreas, ces poids sur PS5 sont relativement raisonnables. En effet, ces nouvelles versions disposent d’assets haute résolution qui auraient pu faire grimper les compteurs.

Les jeux de la GTA Trilogy Definite Edition bientôt vendus à l'unité ?

Ces éléments révèlent que chacun des trois jeux pourra donc être installé séparément. Et qui dit installation séparée dit icône individuelle. Les icônes des trois titres sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Il a déjà été annoncé que GTA 3 et San Andreas seront proposés de manière individuelle sur le PlayStation Now et le Xbox Game Pass respectivement. Il ne serait donc pas étonnant que ces trois versions Definitive Edition soient vendues à l’unité par la suite.

Les collectionneurs devront patienter un peu plus

La Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sortira donc en version dématérialisée le 11 novembre prochain. À cette date, le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC. Le préchargement des jeux de la compilation pourra cependant être effectué à partir du 9 novembre.

Pour ce qui est des versions boîte de la GTA Trilogy Definite Edition, elles arriveront ensuite, le 7 décembre prochain sur consoles. Rappelons pour terminer que la compilation sortira également sur iOS et Android l’année prochaine.

Que pensez-vous du poids de ces trois jeux ? Pensiez-vous que le trois jeux de la GTA Trilogy Definite Edition seraient plus lourds ? Comptez-vous installer les trois jeux ? Préférez-vous attendre une éventuelle vente à l’unité ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.