La Dualsense Edge commence à arriver dans les mains des joueurs. La manette PS5 « Pro » tant décriée pour son prix et les performances de sa batterie plus faible que celle fournie avec la console a fait couler beaucoup d’encre dans les tests de nos confrères. Sony ne devrait cependant pas délaisser ses modèles plus abordables pour autant et certains joueurs ont d’ores et déjà découvert les prochains coloris des futures manettes PlayStation 5.

Deux nouvelles manettes PS5 prochainement ?

Depuis le lancement de PS5, Sony propose régulièrement de nouveaux accessoires aux teintes différentes, que ce soient pour ses façades ou ses manettes. Toutes sont actuellement disponibles en plusieurs coloris, allant du bleu, au rouge en passant par le violet. En fouillant dans sur le site officiel de PlayStation quelques internautes aux yeux de lynx ont néanmoins repéré des indices quant aux futures manettes PS5. En se rendant dans la section dédiée aux garanties des différents produits de la marque et en remplissant un certain formulaire, un menu déroulant dédié aux couleurs fait en effet mention des modèles déjà existants, incluant la manette collector God of War.

On remarque cependant que deux couleurs non annoncées sont mentionnées. Le « gris métallique » et le « rouge métallique » laissant penser qu’une nouvelle gamme serait prochainement commercialisée. Comme le note l’une des personnes ayant fait cette découverte, ces deux options sont là depuis des mois mais Sony ne les a toujours pas supprimées. Reste maintenant à savoir si ces nouvelles couleurs s’appliqueront aux manettes PS5 classiques ou au contraire à la DualSense Edge. Comme avec chaque rumeur, l’information reste néanmoins à prendre au conditionnel tant qu’aucune annonce officielle n’a été faite. Affaire à suivre…