En attendant la PS6, un nouveau modèle de la PS5 en préparation chez Sony et à venir prochainement chez nous a leaké, avec une très mauvaise nouvelle sous le capot.

En l'espace de trois ans, la PS5 a vu sortir trois nouveaux châssis, le dernier étant la fameuse version « Slim » en novembre 2023. Sa mouture numérique, dépourvue de lecteur Blu-Ray, était en 2020 vendue à 399€, avant de passer à 449 euros, puis 499 euros en avril 2025. Selon un récent leak de billbil_kun chez Dealabs, visiblement dans une recherche d'optimisation des coûts de production, Sony envisagerait de commercialiser encore un nouveau modèle de cette version 100% numérique, en tout cas en Europe, mais avec un changement particulièrement désavantageux pour les joueurs.

Une nouvelle PS5 « Slim » numérique avec une réduction qui fait mal

En attendant la PS6 à venir a priori courant 2027/2028, Sony n'en a visiblement pas encore fini avec la PS5. Celle-ci devrait, selon des documents de certification récemment repérés sur la Toile, avoir droit à un quatrième nouveau châssis, référence CFI-2100. Cela englobe tant la console de base que la version numérique, dépourvue de lecteur Blu-Ray. Il serait une fois encore question pour le constructeur japonais d'optimiser les coûts de production de sa machine, notamment en réponse à la hausse des prix aux États-Unis suite à l'augmentation des droits de douanes sur les composants électroniques, avec de nouveaux changements mineurs.

Ce nouveau châssis de la PS5 ne présenterait en effet en apparence aucune altération de son design. C'est en revanche sous le capot que se trouverait la principale nouveauté, en tout cas pour le modèle 100% numérique. Et celui-ci ne sera clairement pas à l'avantage des joueurs, puisqu'il serait question de faire passer la capacité de stockage de son SSD de 1 To à 825 Go, venant ainsi réduire le nombre de jeux et éléments installés dessus. Il s'agit d'une double peine pour cette version 100% numérique de la PS5, qui ne peut pas compter sur un lecteur pour réduire l'espace de stockage requis par les jeux.

Cette nouvelle version de la console de Sony devrait arriver pour l'heure uniquement en Europe aux alentours du 13 septembre 2025. À noter toutefois que, malgré une diminution de la capacité de stockage de la version 100% numérique de cette nouvelle mouture de la PS5, le prix resterait quant à lui le même, soit 499 euros. Il convient toutefois d'attendre une confirmation officielle pour en avoir le cœur net.

