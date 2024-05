La PS5 pourrait bien voir revenir l'une de ses exclusivités les plus appréciées. Un nouvel indice a leaké et tout semble se confirmer petit à petit !

Depuis des jours, voire des semaines même, on nous parle d’un PlayStation Showcase ou d’un State of Play à venir en ce mois de mai 2024. Pour l’heure, si beaucoup de personnalités très informées, comme Jeff Grubb par exemple, affirment et réaffirment sans cesse que quelque chose arriverait sous peu, Sony de son côté n’a encore rien dit. On attend donc, mais on sait que la marque nous fait parfois des annonces surprises du jour au lendemain.

Quoi qu’il en soit, événement ou non, Sony et PlayStation sont très attendus cette année. On attend surtout des nouvelles de leurs grosses exclusivités PS5. Et justement, l’une d’entre elles refait parler d’elle en ce moment.

Une chouette exclu PlayStation bien trop discrète

Il est petit, mignon et a eu le droit à quelques expériences saluées par la critique et ultra plaisantes. Son nom, Astro Bot ! Un petit robot créé par la Team Asobi pour, à chaque fois ou presque, mettre en valeur les nouvelles fonctionnalités des dernières consoles de Sony. On aura eu notamment le droit à Astro's Playroom sur PS5.

Un jeu installé d’office sur toutes les PS5 qui, au travers d’un très bon jeu de plateformes, nous fait découvrir l’évolution des machines PlayStation au fil des générations tout en exploitant pleinement les capacités de la PS5 pour nous la faire découvrir également. Un carton plein. Les amateurs de VR se souviendront quant à eux de l’excellent Astro Bot Rescue Mission sur PSVR premier du nom. Un jeu de plateforme ici aussi entièrement dédié au casque de réalité virtuelle de la PS4 qui nous faisait vivre un voyage hyper prenant à travers plusieurs univers colorés qui exploitait à merveille les capacités du PSVR.

Malheureusement depuis, le petit robot s’est fait très discret pour ne pas dire invisible. C’est actuellement plus une nouvelle mascotte de la marque qu’un petit héros à part entière. Et si la licence est extrêmement appréciée, elle ne nous a pas donné de nouvelles depuis un moment.

On les aime les petits robots !

Astro Bot de retour sur PS5 ?

Mais les choses pourraient bien changer. Depuis un moment on entend parler d’un retour possible pour la licence. Encore une fois ce sont les journalistes et insiders les plus informés comme Jeff Grubb qui ont commencé à en parler. Mais depuis, rien. Enfin ça, c'était avant un leak tout récent.

Il y a peu, Bilbill-kun, généralement très bien informé et qui a l’habitude de fourrer son nez un peu partout, a réussi à dénicher un nouvel indice. Alors qu’il creusait pour avoir des infos concernant le retour des Days of Play (un événement bourré de bonnes affaires), il est tombé sur une image promotionnelle mettant justement en scène Astro Bot. Habituellement, dans ce genre d’événement, ce sont des jeux en tendance qui sont utilisés pour mettre en valeur les promotions du genre. Et quoi de plus tendance que l’annonce d’un nouveau jeu ?

Ce nouvel indice a donc de quoi attiser la curiosité et jeter un peu d’huile sur le feu. Mais d’un autre côté, dans la mesure où Astro Bot est aussi une petite mascotte que l’on retrouve parfois ici et là, il ne serait pas étonnant qu’il soit ici utilisé qu’à des fins marketing, sans annonce préalable le concernant.

À voir donc, mais les choses semblent tout de même se confirmer et aller en faveur d’une surprise imminente pour le petit robot, et les fans n’attendent que ça.