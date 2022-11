Comme tous les automnes, les amateurs de ballon rond peuvent retrouver leur épisode de Football Manager. Pour cette année, SEGA a décidé de frapper fort en lançant la franchise sur PS5, une grande première pour une console PlayStation. Elle restera cependant sur le banc de touche pour le moment, l’éditeur ayant repoussé sa sortie à la dernière minute et ce jusqu’à nouvel ordre.

En un peu moins de deux décennies d'existence, la licence Football Manager a toujours boudé les joueurs PlayStation alors qu’elle s’est ouverte aux consoles Xbox depuis 2006. Avec sa nouvelle itération, SEGA entend enfin corriger le tir et réparer cette injustice. Football Manager 2023 devait en effet être disponible sur PS5 le 8 novembre 2023, en même temps que toutes les autres plateformes. Il y a cependant eu un changement de dernière minute. SEGA annonce en effet un report de dernière minute pour Football Manager 2023 sur PS5 dû à « des complications imprévues survenues au cours de la procédure d'approbation ».

Nous sommes dévastés par ce résultat, auquel nous avons travaillé sans relâche avec nos partenaires pendant plusieurs semaines pour essayer d’y remédier. Il a été particulièrement difficile de prendre la décision de retarder, car cela implique de retenir un grand jeu sur lequel un certain nombre de personnes talentueuses chez SI ont travaillé énormément pendant un certain temps. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre ce jeu entre les mains des joueurs PS5 dès que possible