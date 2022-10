Jusqu'ici, Spotify était disponible sur PS5 dans une version non adaptée à la console. Les choses viennent de changer.

Spotify lance son application native sur PS5

La 4K HDR est désormais compatible avec l'application Disney+ PS5, grâce à une version développée spécifiquement avec la console en tête. C'était avant limité au 1080p puisque l'application tournait en mode rétrocompatibilité.

Le service suédois de streaming musical Spotify copie Mickey et a publié une mise à jour afin que son logiciel soit supporté nativement par la console. Un petit patch de seulement 40Mb. En pratique, et contrairement à Disney Plus, ça ne devrait rien changer dans l'immédiat. Il n'y avait semble t-il aucune restriction, mais dans tous les cas, ça ne peut être que mieux. À l'avenir, Spotify pourra peut-être proposer des nouveautés en lien direct avec la PlayStation 5 et l'application native prendra alors tout son sens.

L'app Spotify permet d'écouter des musiques tout en jouant à des jeux PS4 et PS5. Néanmoins, tous les softs ne sont pas compatibles. Si vous êtes intéressés, le logiciel à plusieurs modèles économiques :