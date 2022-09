Tencent entend bien prendre du galon au sein de l’industrie du jeu vidéo. Le géant chinois continue de racheter des studios et de grignoter des parts chez des grands noms, à l’instar de FromSoftware et même d’Ubisoft où il détient désormais 49,9% du capital. Pour le conseiller stratégiquement dans cette entreprise, Tencent Games pourra désormais compter sur l’appui de l’ancien patron de PlayStation : Shawn Layden.

L'ancien patron de PlayStation part chez Tencent

Le mercato du jeu vidéo se poursuit. En septembre 2019, l’ancien boss des studios PlayStation quittait brutalement l’entreprise pour laisser sa place à Jim Ryan. Une décision qu’il avait prise pour se préserver du burn-out et pour « permettre à une autre génération de ramener la PS5 sur le marché ». Aujourd’hui, celui qui a aidé à sortir certains des meilleurs jeux de la PS4 rejoint les rangs de Tencent en tant que conseiller stratégique. Son rôle consistera alors à assister et soutenir le géant chinois « dans ses activités et ses engagements au sein de l'industrie du jeu vidéo », explique Shawn Layden dans sa publication LinkedIn.

Depuis quelques années maintenant, Tencent cherche à renforcer sa position à l’international sur le marché du jeu vidéo. L’ancien patron de PlayStation semble être une nouvelle prise de choix dans cette entreprise. « Nous sommes à un moment décisif pour l’industrie du jeu vidéo et du divertissement. Il y a de nombreux chemins possibles, mais seulement quelques-uns qui sont profonds, diversifiants, inclusifs, édifiants, inspirants et/ou durables. Je suis ravi de poursuivre ce voyage de découverte et je remercie Tencent pour cette opportunité », a conclu l’homme longtemps à la tête de PlayStation.