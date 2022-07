La PS5 se met à jour en version 22-01-05-50.00 dès maintenant et améliore l'expérience globale de jeu. En effet, de nouvelles options pour l'Auto Low Latency Mode/mode de latence faible sont disponibles.

Par rapport au dernier firmware qui se contentait « d'améliorer les performances du système », la nouvelle mise à jour PS5 22-01-05-50 devrait satisfaire les possesseurs d'une télévision récente. Surtout ceux qui sont très sensibles aux problèmes de latence...

Un nouveau firmware PS5 22-01-05-50 qui améliore la latence

D'un poids d'1,061Go, la mise à jour 22-01-05-50 est disponible sur PS5. Et si elle améliore encore et toujours les performances du système, il y a une nouveauté plus intéressante. Des options pour l'ALLM.

Que signifie ALLM ? ALLM, pour Auto Low Latency Mode ou mode faible latence en français, est une fonctionnalité spécifique aux consoles new-gen comme la PlayStation 5 qui envoie un signal à votre TV afin que celle-ci bascule automatiquement en « Mode Jeu ». Celui-ci désactive tous les réglages superflus qui viendrait augmenter la latence et donc dégrader l'expérience. La technologie nécessite toutefois d'avoir un écran à la page. Si vous avez récemment craqué pour un OLED, ça devrait le faire. Les derniers moniteurs InZone Sony sont pleinement compatibles.

Voici les nouvelles options de l'Auto Low Latency Mode avec la mise à jour PS5 22-01-05-50.00 :