La pénurie de semi-conducteurs va t-elle enfin s'atténuer pour permettre de mettre plus de consoles PS5 en vente ? C'est ce qui se murmure du côté d'une source taiwanaise spécialisée dans le domaine de l'électronique et des composants.

Même si la pénurie de semi-conducteurs durera encore quelques années selon Intel, ça ne veut pas dire que la situation ne peut pas s'améliorer. Du côté de Taiwan, on est un peu plus rassurant sur un retour à la normale. Une éclaircie qui devrait profiter à Sony et sa PS5 toujours difficile à trouver.

Plus de stocks PS5 en 2022 et début 2023

Selon un nouveau rapport du site Taiwanais Digitimes, qui traite notamment de l'actualité des semi-conducteurs et de l'électronique en général, la pénurie de semi-conducteurs s'estompe. Une bonne nouvelle qui devrait se répercuter sur les expéditions de consoles PS5. En effet, il est dit que d'ici fin 2022 voire début 2023, la PlayStation 5 devrait être bien plus disponible dans les magasins et en ligne qu'elle ne l'est actuellement.

Ces derniers mois, Sony Interactive Entertainment a beaucoup souffert de cette crise et a loupé ses objectifs de ventes. Au lieu de distribuer 14,8 millions de PS5 durant l'année fiscale 2021, « seulement » 11,5 millions ont été écoulées. Des prévisions peut-être trop optimistes vu le contexte.

Evidemment, cette accalmie sera aussi profitable à la Xbox Series X, bien qu'elle soit de base plus facile à acheter. Et puis Microsoft dispose toujours de sa Series S moins compliquée à fabriquer.

18 millions de PlayStation 5 supplémentaires d'ici mars 2023

Ce rapport de Digitimes est peut-être à mettre en corrélation avec les nouvelles projections de Sony. D'ici mars 2023, le constructeur japonais veut vendre 18 millions de PS5. Avec quoi ? De grosses et belles cartouches telles que God of War Ragnarök, FF16 ou encore le PS VR 2, mais également un nouveau modèle de PlayStation 5.