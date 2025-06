Il y a encore peu de temps, la simple idée d’écrire un tel article aurait été synonyme de pure folie. Et pourtant, cela tend désormais à devenir la norme. Après Sea of Thieves, Grounded, Indiana Jones et le Cercle Ancien ou encore Forza Horizon 5, une autre licence phare de Xbox s’apprête à débarquer sur PS5 : Gears of War. En effet, comme annoncé le mois dernier, le premier opus arrivera dès cet été sur la console de Sony, avec un remaster du plus bel effet. Et la bonne nouvelle, c’est que ce dernier pourra déjà être approché dès cette semaine.

Une bêta en approche pour Gears of War: Reloaded

En effet, nous l’avons appris à l’occasion du Xbox Games Showcase de dimanche, le mode multijoueur de Gears of War: Reloaded va avoir droit à une première session bêta dès cette semaine. Mais attention, celle-ci ne sera pas ouverte à tous. Pour pouvoir en profiter, il vous faudra répondre à l’une des trois conditions suivantes :

Vous avez précommandé le jeu en version numérique sur Xbox Series, PC, ou PS5

Être abonné au Game Pass Ultimate ou au PC Game Pass

Vous possédez une copie numérique de Gears of War: Ultimate Edition (achetée avant le 5 mai à 18h).

Si tel est le cas, vous aurez alors votre accès à la bêta de Gears of War: Reloaded, qui se tiendra plus précisément du vendredi 13 juin à 21h (heure française) au dimanche 15 juin, même heure. Celle-ci vous permettra de tester en avant-première le mode Match à Mort par équipe, qui sera jouable sur trois maps : Gridlock, Raven Down et Gold Rush.

Une deuxième session déjà annoncée

Notez toutefois qu’il ne s’agira pas de la seule occasion de mettre les mains sur Gears of War: Reloaded en avant-première. Une deuxième session bêta aura également lieu le week-end suivant, du vendredi 20 juin à 21h au dimanche 22 juin, même heure. Et cette fois-ci, ce sera alors l’occasion de tester le mode King of the Hill sur la carte Canaux, en plus de retrouver le mode Match à Mort par équipe agrémenté de deux maps supplémentaires : Courtyard et War Machine.

Voilà qui devrait faire de nombreux heureux, donc. Enfin, précisons évidemment que la bêta de Gears of War: Reloaded sera à la fois disponible sur PS5, Xbox Series et PC. D’ailleurs, comme annoncé par le studio, il sera également possible de profiter du jeu en crossplay avec ses amis, peu importe la plateforme sur laquelle ils se trouvent. Quant à la version finale du jeu, elle sortira quant à elle dès le 26 août 2025 sur l’ensemble des supports susmentionnés.

