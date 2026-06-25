Plein de jeux PS5 sont actuellement en promo pour les soldes d'été et il y a d'énormes licences comme The Last of Us et Spider-Man. Mais aussi quelques jeux récents et plein d'autres succès.

En plus de la Nintendo Switch 2, Amazon propose également de nombreuses promotions sur des dizaines de jeux PS5. Si la console de Sony n'a visiblement pas envie de baisser ses prix pour ce lancement des soldes d'été, les jeux quant à eux peuvent être trouvés à prix réduits un peu partout. Voici une petite sélection des offres les plus intéressantes du moment.

De très gros jeux PS5 sont en promo sur Amazon

Vous ne l'avez pas manqué, le blockbuster de Rockstar a enfin ouvert ses précommandes, on vous a d'ailleurs listé tous les bons plans pour précommander GTA 6 au meilleur prix même sur le PS Store avec des cartes PSN à prix réduit. Mais bien à l'ombre de ce géant, des dizaines d'autres jeux PS5 proposent de chouettes promotions. On peut par exemple noter l'excellent Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games que l'on peut trouver à 30,52 € au lieu de 55 € chez Amazon. Les deux The Last of Us font aussi partie des incontournables de ces soldes sur Amazon. The Last of Us Part 1 est affiché à 29,99 € tandis que The Last of Us Part 2 est proposé à 28,49 € en ce moment.



Marvel’s Spider-Man 2à partir de 30,52 € chez Amazon Prime



Les meilleures offres sur les jeux PlayStation 5 pendant les soldes d'été

Le trop sous-estimé Hell is Us est lui aussi en promo à 19,90 € sur PS5, à ce prix là on ne peut que vous conseiller d'y jeter un œil tant le jeu propose quelque chose de frais et nouveau. Nacon, toujours présent, avec le surprenant RoboCop Rogue City ici proposé à 32,90 € avec son spin-off RoboCop Rogue City Unfinished Business qui passe sous la barre des 20 €. Enfin, quelques jeux récents voient aussi leur prix baisser en ce moment comme Little Nightmares 3 qui est affiché à 28,95 € au lieu de 45 € ou encore Code Vein 2.

Plein d'autres offres sur des jeux PS5 sont actuellement proposées sur Amazon qui profite de ses Prime Days 2026 pour ajouter une couche supplémentaire de promotion. Par ailleurs, sachez que certains produits sont éligibles à une offre spéciale permettant de récupérer 15 € pour toute commande supérieure à 60 €.