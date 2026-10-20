Une loi nord-américaine pourrait finalement tout changer à propos de la possession des jeux en numérique, même sur PS5, n'en déplaise à Sony et PlayStation.

On l'a bien compris désormais, acheter un jeu sur le PS Store de votre PS5 n'est pas vraiment synonyme de possession du titre. L'annonce de l'arrêt de la prise en charge du physique à partir de 2028 a ramené ces questions de droit de propriété au cœur des discussions. Justement, une initiative de loi aux États-Unis baptisée “Power to the Players Act” promet de s'attaquer à cette question complexe pour redonner du pouvoir aux joueuses et joueurs.

Pourquoi les jeux numériques de nous appartiennent pas réellement ?

Acheter un jeu sur le PlayStation Store nous donne certes l'impression de devenir propriétaire d'un titre, mais dans les faits, il n'en est rien. Juridiquement, vous faites l'acquisition d'une licence d'utilisation dudit jeu sur PS5 par exemple. Cela veut dire que vous n'avez pas la possession pleine et entière de votre copie, ce qui peut entraîner des désagréments. Ritchie Torres, Démocrate et représentant du 15e arrondissement de New York dénonce avec le Power to the Players Act « une location déguisée en achat ».

Conditions d'utilisation PlayStation. Capture d'écran du 20 octobre 2026. © Gameblog

On le voit notamment régulièrement avec les jeux mobiles dont l'arrêt des serveurs s'accompagne généralement d'un retrait des stores. Même sur console, le cas s'est posé il n'y a pas si longtemps avec LittleBigPlanet 3, retiré du PlayStation Store y compris pour la PS5. Ne parlons pas du cas Anthem, qui est lui-même devenu un modèle en la matière. Qui dit seule licence d'acquisition, dit donc soumission aux distributeurs. Et c'est là que certains veulent faire bouger les choses aux États-Unis.

L'annonce concernant les jeux physiques sur PS5 a fait l'effet d'un choc. Mais elle a aussi initié un mouvement qui pourrait, à terme, faire bouger les choses. Et pour cause, l'initiative du Power to the Players Act tend à encadrer de façon plus solide les pratiques des éditeurs et distributeurs. Ce faisant, les consommateurs (autrement dit, les joueuses et joueurs) seraient davantage protégés sur le marché du numérique.

Cela va même au-delà du simple achat d'un joueur sur le store de la PS5. Le Power to the Players Act pourrait plus largement bénéficier à la préservation des jeux vidéo dans leur ensemble et conduire à repenser les limites de la propriété numérique. En somme, la démarche de ce projet de loi pose plusieurs questions :

Les joueuses et joueurs comprennent-ils vraiment ce qu'ils achètent quand on parle de numérique ?

Quel accès aux jeux numériques achetés peut-on garantir aux consommateurs si l'éditeur ou une plateforme les abandonne ?

Comment peut-on éviter que les jeux deviennent définitivement injouables ?

Quelles obligations imposer aux éditeurs et distributeurs pour préserver l'accès aux jeux par les joueuses et joueurs, sur PS5 ou ailleurs ?

Pour l'instant, le Power to the Players Act est encore loin d'être passé aux États-Unis. Sa potentielle adoption et ses modalités d'application restent à déterminer. Néanmoins, il a le mérite de continuer à alimenter le débat et d'alerter sur les risques encourus pour les consommateurs et la préservation du jeu vidéo. Si jamais il finit par passer, les joueuses et joueurs outre-Atlantique pourraient voir leur conditions d'acquisition changer drastiquement sur PS5 et les autres consoles.