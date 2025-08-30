Avis aux joueurs PS5, de nombreux gros jeux sont jouables gratuitement en ce moment, dont une sortie toute récente et plusieurs nouveautés à venir. Attention, la plupart des offres sont limitées dans le temps !

C’est le weekend et parfois il arrive que l’on ne sache pas trop à quoi jouer lorsqu’on a un peu de temps libre. Si vous êtes sur PC, il y a toujours les nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store ou ceux de Steam. Et si vous êtes sur PS5, il y a plusieurs nouveaux jeux à tester gratuitement tout le weekend, et il y en a pour tous les goûts.

Quatre nouveaux jeux à tester gratuitement sur PS5

Ce weekend sur PS5, vous pouvez vous lancer sur trois nouveaux jeux gratuitement pour quelques sessions histoire de prendre la température. Trois titres drastiquement différents qui devraient parler à la plupart des profils. On retrouve ainsi le prochain jeu Sonic, qui tentera de grignoter un bout de piste à Mario Kart World, mais aussi le retour d’une licence culte mélangeant puzzle à la Tetris et jeu de rythme. Enfin, pour celles et ceux qui veulent de la bagarre et des centaines de monstres à fracasser, un célèbre hack’n slash et un tout nouveau beat’em all sont jouables gratuitement sur PS5 eux aussi. On fait le tour.

Tous les jeux jouables gratuitement ce weekend sur PS5

Lost Souls Aside

Lumines Arise

Sonic Racing Crossworld

Path of Exiles 2

Path of Exile 2 : le roi du hack'n slash jouable gratuitement sur PS5

Disponible en early access depuis quelque temps déjà, Path of Exile 2 a récemment reçu une nouvelle mise à jour avec une tonne de contenu. Pour fêter ça, le jeu propose un weekend gratuit à tous les joueurs du 29 août 22h au 1er septembre à la même heure. Vous pourrez alors vous créer un personnage parmi toutes les classes disponibles et expérimenter un peu le système de combat hardcore, l’arborescence incroyablement dense des compétences, mais aussi l’intensité des affrontements de boss. Sans oublier évidemment le loot en pagaille. Pour profiter de Path of Exile gratuitement sur PS5, il suffit de se rendre sur sa page PS Store dès que l'offre sera lancer !

Sonic Racing Crossworld, le concurrent de Mario Kart World se lance à fond

Mario Kart World vous fait de l'œil et vous n’avez pas de Nintendo Switch 2 ? Vous cherchez simplement un autre jeu similaire ? Le hérisson bleu est là ! Sonic Racing Crossworld arrivera chez nous le 25 septembre prochain sur tous les supports, mais avant ça, le jeu est jouable gratuitement notamment sur PS5. Le temps d’un petit weekend, le jeu lance une ultime phase de test, histoire d’être prêt pour la sortie. Enfourchez vos bolides en incarnant les plus grandes stars de l’univers de Sonic, mais aussi plusieurs invités spéciaux, et faites brûler la gomme sur des circuits hauts en couleur et délirants tout en traversant les dimensions en temps réel. Oui, de la pure folie ! Sonic Racing Crossworld est jouable gratuitement sur PS5 du 29 août au 2 septembre aux alentours de 6h. Vous trouverez cette version d’essai PS5 directement sur la page PS Store du jeu.

Lumines Arise, le retour d'une licence culte sur PS5

Ça fait bien longtemps que l’on n’a pas entendu parler de Lumines, licence musicale absolument culte et largement populaire sur PS Vita notamment. Dans ce jeu de puzzle qui mélange Tetris au jeu de rythme, il nous est demandé de marquer des points à l’aide de brique aux formes variées avec la musique en arrière-plan. Si la licence a largement été saluée pour son gameplay addictif et sa direction artistique surprenante, elle va faire un bond de géant pour son retour sur PS5 et PC.

Derrière Lumines Arise, on retrouve les papas de Tetris Effect, jeu absolument sublime et artistiquement incroyable. Si tout semble bien parti pour Lumines Arise, vous pouvez venir vous faire une idée vous-même puisque le jeu est jouable gratuitement sur PS5 jusqu’au 3 septembre prochain. Le jeu complet quant à lui arrivera le 11 novembre prochain. Pour profiter de l'offre en cours, il suffit de se rendre sur la page PS Store du jeu.

Lost Soul Aside, la nouvelle exclu PlayStation à tester gratuitement

Annoncé depuis très longtemps, Lost Soul Aside est enfin disponible sur PS5 et PC et le jeu offrent même l’opportunité de le tester gratuitement. Une démo est en effet disponible sur sa page PS Store. L’occasion pour vous de vous faire une idée de ce beat’em all chinois survitaminé. On y incarne Kaser, un jeune homme doué pour le combat en hyper vitesse qui part en mission afin d'en sauver sa sœur, Louisa. Dans un monde en proie au chaos et envahi de créatures, notre héros tentera tout pour sauver sa sœur et peut-être même sauver le monde au passage. On nous annonce des combats dantesques et intenses, des boss colossaux et un univers mélangeant science-fiction et fantasy avec un zeste d’apocalypse, Lost Soul Aside est sur le papier très prometteur. À vous de vous faire votre propre idée désormais, nous il est en cours de test à la rédaction.