De gros jeux exclusifs à la PlayStation 5 et en plus gratuits ça vous tente ? C'est possible, mais il y a une condition si vous souhaitez en profiter.

Vous êtes peut-être, certainement même, passé à côté, mais savez-vous qu’il est possible de mettre la main sur de très grosses exclusivités gratuitement ? De très gros jeux PS5 exclusifs PlayStation comme Rise of the Ronin, Stellar Blade et Helldivers 2. D’autres jeux sont également récupérables d’ailleurs, des titres multiplateformes, mais aussi du contenu pour vos jeux favoris comme de la monnaie virtuelle pour Apex Legends, Mortal Kombat 1 et Genshin Impact. Tout ça c’est gratuit, mais à une seule condition.

De très gros jeux PS5 gratuits à une seule condition

Pour profiter de ces avantages, il faudra en effet participer aux campagnes du programme PS Stars. Souvenez-vous, il y a déjà un petit moment, Sony nous dévoilait son programme de fidélité maison, le PlayStation Stars. Un programme totalement gratuit avec lequel vous pouvez gagner des points en participant à des missions hebdomadaires, mensuelles ou encore trimestrielles, ou encore à quelques événements.

Il suffit bien souvent de jouer à des jeux spécifique, d’en acheter certains ou de se servir de fonctionnalités spécifiques de la PS5, du PSVR 2 ou de ses services comme le PS Plus et ses différentes formules. Au passage sachez que chaque achat de jeu sur le PS Store rapportera également des points. Vous pouvez cumuler des points sans vraiment vous en rendre compte et même gagner des cadeaux, souvent des babioles numériques à collectionner.

Mais les points PS Star peuvent aussi et surtout vous servir à mettre la main sur des jeux, dont certaines grosses sorties récentes, ou encore des bons d’achat.

Ainsi, à l’heure où ces lignes sont écrites, vous pouvez les échanger contre le très bon Stellar Blade, Rise of The Ronin ou encore Helldivers 2, pour ne citer que les grosses exclusivités Sony. D’autres hits comme Minecraft, Stardew Valley ou encore Gris sont aussi disponibles dans les récompenses. À côté de ça, des bons d’achat de 5 à 20€ sont aussi récupérables. En bref, il y a de quoi faire.

Liste des récompenses du PS Star (mai 2024)

Jeux

Stellar Blade - 17 500 pts

- 17 500 pts Rise of The Ronin -17 500 pts

-17 500 pts Helldivers 2 - 10 000 pts

- 10 000 pts Dredge - 6250 pts

- 6250 pts Bloodborne - 5000 pts

- 5000 pts Minecraft - 5000 pts

- 5000 pts Gris - 4750 pts

- 4750 pts Balatro - 3750 pts

- 3750 pts Stardew Valley - 3750 pts

- 3750 pts Cuphead - 2000 pts

Argent pour le porte-monnaie

Bon d’achat 5€ - 1250 pts

- 1250 pts Bon d’achat 20€ - 5000 pts

Monnaie virtuelle pour vos jeux favoris

Destiny 2 - 500 Argentum - 1250 pts

- - 1250 pts Mortal Kombat 1 - 500 Krystals Dragon - 1250 pts

- 1250 pts Helldivers 2 - 375 supercrédits - 1250 pts

- 1250 pts Genshin Impact - 300 Crystal Genesis - 1250 pts

- 1250 pts Genshin Impact - Faveur de l’astre nuit - 1250 pts

- 1250 pts Apex LEgends - 500 pièces - 1250 pts

Pour participer aux campagnes du PS Star, ce n’est pas bien compliqué, il suffit de s'inscrire via le site PlayStation et de télécharger l’application PS App sur son smartphone et d’aller dans l’onglet PS Star disponible juste à côté de son profil. De là, vous pourrez vous lancer dans les différents défis, engranger des points en achetant des jeux sur le PS Store ou encore découvrir de nombreuses récompenses. Notez cependant que les défis et les récompenses changent bien souvent. Chaque mois, Sony fait d’ailleurs le point sur les nouveautés.