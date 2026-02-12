S'il n'est pas rare d'avoir le droit à des jeux gratuits complets sur PC, ça l'est un peu plus du côté de la PS5, mais ça arrive. Il y a peu, ce sont trois nouveaux jeux gratuits qui ont débarqué sur la console de Sony. Des titres d'aventure qui rappellent les anciens point & click mais sont ici orientés vers un sous-genre très apprécié à mi-chemin entre le jeu narratif et le puzzle-game.

Trois bons jeux gratuits disponibles sur PS5

Les joueurs PS5 peuvent dès à présent télécharger gratuitement la première trilogie de The Lost Lands, une série de jeux d'aventure qui mélange point & click, recherche d'objets cachés dans le décor et puzzle-game. S'il s'agit bien de jeux de niche, la licence Lost Lands n'est pas moins connue et réputée dans son genre. Elle compte désormais plus d'une dizaine de jeux et continue de fédérer. Les trois premiers épisodes sont désormais disponibles gratuitement sur PS5.

Lost Lands 1 : le Seigneur des Ténèbres nous fait suivre Susan, une jeune femme qui voyage jusque dans un monde parallèle fantastique à la recherche de son fils disparu. Sur le chemin, elle découvre un univers très différent de son monde d'origine, qui regorge de mystères mais aussi de dangers. Le second jeu gratuit à débarquer sur PS5, Lost Lands 2 : les Cavaliers de l'Apocalypse, nous fait revenir dans les Terres Perdues, toujours dans la peau de Susan, l'héroïne du premier opus. Elle devra cette fois affronter une terrible malédiction qui pourrait bien conduire le monde à la perdition, la faute à quatre cavaliers à la puissance dévastatrice. Enfin, dans Lost Lands 3 : L'Or Maudit, Susan retourne une fois de plus dans les Terres Perdues pour combattre un mal lancé par des druides malveillants, tandis qu'une autre menace émerge des ténèbres.

Une licence très appréciée qui n'a pas encore tout donnée

Tous très bien notés sur PC, ces trois jeux sont désormais gratuits sur PS5 et peuvent être téléchargés sans aucune condition. Il n'est pas nécessaire d'avoir d'abonnement PS Plus ou quoi que ce soit d'autre. On notera en revanche la présence de micro-transactions sous forme d'or pouvant servir en jeu pour nous donner un coup de pouce à la résolution d'énigmes notamment, mais c'est à peu de chose près tout. Par ailleurs, d'autres épisodes de la licence devraient également arriver sur PS5 prochainement. On ne sait pas encore si eux aussi seront gratuits, mais la logique aurait tendance à aller dans ce sens. Vous pourrez retrouver tous ces jeux gratuits directement depuis le PS Store sur PC ou sur votre PS5.