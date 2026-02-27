Pour finir le mois de février en beauté, découvrez tous les jeux gratuits et contenus offerts en ce moment sur PS5, sans forcément avoir besoin d'abonnement pour en profiter.

Si vous hésitiez à allumer votre PS5 en ce moment, les offres actuelles pourraient bien vous faire changer d'avis. Une tonne de jeux gratuits vous attend, dont la prochaine grosse création issue des PlayStation Studios qui se laisse essayer avant sa sortie. Vous avez même des titres que vous pourrez garder à vie et une tonne de contenus offerts pour agrémenter vos parties. Et le mieux dans l'histoire, c'est que vous n'avez même pas besoin du PS Plus pour en profiter.

Marathon, le nouveau gros jeu PS5 gratuit

Bungie prépare le lancement de Marathon comme il se doit. À moins d'une semaine du lancement, l'extraction shooter vous laisse une chance de vous faire un premier avis le temps d'un week-end entier. Le studio vous invite sur Tau Ceti IV via le serveur Slam, qui vous donne accès à deux zones. C'est l'occasion parfaite pour essayer les factions, les contrats et, surtout, le gameplay, avant le démarrage de la saison 1. De plus, vous pourrez déjà remporter des récompenses gratuites, comme un emblème et un arrière-plan uniques. Profitez-en du 26 février (19 heures) jusqu'à 2 mars (19 heures).

Encore un jeu gratuit Lost Lands à garder à vie

Si vous aimez l'aventure et les jeux narratifs, dans ce cas préparez-vous à de belles découvertes avec la saga Lost Lands. Après les trois premiers opus, la suite rejoint également les jeux gratuits de la PS5 à garder à vie. On retrouve alors Susan pour de nouvelles péripéties, entre énigmes et affaires occultes. Résolvez des puzzles et aidez l'héroïnes à percer bien des mystères, jusqu'à devoir affronter les erreurs du passé dans le sixième épisode.

Tous les jeux et contenus gratuits du moment sur PS5

Les cadeaux PS5 ne s'arrêtent pas là. Non seulement le PS Store a accueilli de nouveaux free-to-play dernièrement, tels que 2XKO ou Highguard, mais il propose en plus un tas de contenus gratuits pour une tonne de jeux, dont des gros comme Monster Hunter Wilds. Certains ne sont accessibles qu'en ayant le PS Plus, mais la plupart n'a pas besoin d'abonnement alors profitez-en :

3on3 Freestyle : 2026 PlayStation Plus Bonus Pack (avec PS Plus)

Ace Combat 7 Skies Unknow : Bonus Emblem Set

Apex Legends : Pack de jeu PlayStation Plus (avec PS Plus)

Bleach Brave Souls : Pack tickets de loterie 5★ (avec PS Plus)

Call of Duty Warzone : Pack PS Plus PS5 (avec PS Plus)

Crossout : Rumble (avec PS Plus)

Delta Force : Pack PlayStation Plus S8 (avec PS Plus)

Disney Speedstorm : Pack exclusif PlayStation Plus (avec PS Plus)

Faaast Penguin : Pack exclusif PlayStation Plus (avec PS Plus)

Feverdream Rainbow Chaser : Pi Pie (avec PS Plus)

Marvel Rivals : Lot du 1 er trimestre 2026 (avec PS Plus)

trimestre 2026 (avec PS Plus) Monster Hunter Wilds : Coupon modification de personnage et Palico : 1 coupon (version cadeau 2)

Overwatch : Pack bonus Orisa Secteur zéro (avec PS Plus)

Piece Out: Avatarland - Chapter Nine

Pinball FX : Bethesda Pinball Trial

Pinball M : Bethesda Pinball Trial

Predecessor : Pack Deep Royal (avec PS Plus)

Rune Factory Guardians of Azuma : DLC Sakuna

Rune Factory Guardians of Azuma : Pack Story of Seasons

The First Descendant – Épisode 3 Saison 3 La vérité dévoilée : Pack PlayStation Plus (avec PS Plus)

Tower of Fantasy : Promotion pour PlayStation Plus (avec PS Plus)

Ys X Proud Nordics : Freebie Set

Valorant : Pack X PS+ (avec PS Plus)

Vigor : Conqueror's reward (avec PS Plus)

Warframe : Pack Sigma Ascendant (avec PS Plus)

World of Tanks Modern Armor : Pack de démarrage Horizon de fer