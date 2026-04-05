Grâce au PS Plus Premium, les abonnés peuvent très souvent profiter de démos ou de périodes d'essai gratuites sur PS5. Mais il arrive parfois que tous les joueurs soient concernés, même ceux n'ayant pas souscrit à un abonnement. C'est le cas pour ces deux jeux très prometteurs qui se laissent approcher gratuitement par tous les joueurs PS5, abonnés ou non à l'une des formules du PS Plus.

Vous pouvez tester deux pépites d'avril 2026 gratuitement sur PS5

Loin des bruyants AAA et du gigantesque Crimson Desert qui tire actuellement toute la couverture, deux jeux indés font leur nid. Ils apparaissent comme deux petites bulles d'air frais dans ce brouhaha de grosses sorties et sont jouables gratuitement sur PS5 sans avoir besoin d'abonnement au PS Plus Premium. Tout le monde peut donc profiter de ces nouveaux jeux dès maintenant avant leur sortie en avril 2026.

Outbound, de la survie cozy et écolo

De l'aventure, de l'exploration et de la construction tout en couleur avec Outbound, un jeu de "survie" jouable seul ou en coopération sur PS5. On voyage en se déplaçant à bord d'un camping-car d'un nouveau genre et 100% écolo. Ce dernier est capable de se transformer en véritable base mobile que l'on devra construire de toutes pièces en récoltant des matériaux ici et là. Comme dans tous les jeux de survie il sera possible de construire un vaste choix d'objets et de structures afin d'être totalement autonome, et même de dompter des animaux. Outbound sera disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC le 23 avril prochain, et vous pouvez y jouer gratuitement dès maintenant, notamment sur PS5 via une petite démo.

Smash it Wild, un jeu coloré ultra prometteur

Autre sortie d'avril 2026 à être jouable gratuitement sur PS5 entre autres, Smash it Wild est décrit comme étant un jeu tactique au tour par tour qui mélange le volley-ball et le jeu de la balle au prisonnier. Le tout dans un univers fantastique haut en couleur. Le jeu propose d'incarner plusieurs équipes loufoques aux capacités uniques, tout en profitant de nombreux bonus aux effets spéciaux parfois explosifs. De nombreux défis vous attendent, ainsi que des objets en pagaille. Smash it Wild a tout du jeu atypique qui pourrait bien être une bonne surprise. Il sortira le 16 avril prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, mais vous pouvez déjà vous en faire une petite idée gratuitement grâce à sa démo disponible sur PS5 entre autres.