Si les joueurs PC peuvent récupérer des jeux gratuits toutes les semaines, notamment grâce à l’Epic Games Store, Prime Gaming et parfois Steam, ceux sur consoles n’ont pas cette chance. Les titres offerts chaque année se comptent généralement sur les doigts de la main, mais les joueurs PS5 peuvent malgré tout récupérer des petites productions, principalement pensées pour les chasseurs de trophées. Des shovelwares, sortes de jeux-poubelles, qui n’ont généralement qu’un seul but : offrir des Platines faciles et gratuits. Deux nouvelles productions de cet acabit sont maintenant disponibles et peuvent être conservées. On préfère prévenir, ces jeux gratuits PS5 intéresseront surtout les chasseurs de trophées qui veulent gonfler leur score plus qu’autre chose.

Chess Mate gratuit sur PS5 et avec des trophées faciles

On commence avec l’un des jeux les plus vieux du monde : les échecs. Chess Mate est un petit jeu gratuit PS5 sans grande prétention, qui vise avant tout à vous apprendre les rudiments de la discipline, tout comme à offrir une certaine dose de challenge aux joueurs plus chevronnés. Au total, 16 niveaux de difficulté sont disponibles, avec la possibilité de personnaliser son échiquier avec plusieurs sets. Une expérience accessible en somme, qui permettra surtout d’obtenir des trophées facilement et gratuitement sur PS5. Les joueurs, ou soyons honnêtes, les chasseurs de trophées, qui l'ont essayé ce sont visiblement amusés, en atteste sa note de 4,35/5 sur le PS Store.

Un second jeu gratuit surtout pour les chasseurs de trophées en mal de Platines

Changement d’ambiance radical avec ce second jeu gratuit PS5 à conserver. On ne le recommandera qu’à un public averti (et encore), car, comme trop souvent avec les productions du genre, on est sur du coquin, pour ne pas dire du paresseux. Le jeu se présente encore comme un puzzle game très facile, qui permet de découvrir progressivement des photos d’anime girls suggestives et sans doute générées avec de l’IA. Est-ce que des trophées et un Platine faciles valent le coup de s’infliger ça ? Aux chasseurs de trophées de nous le dire. Sachez seulement qu’il n’y aura pas besoin d’acheter les DLC pour débloquer le 100%.