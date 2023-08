Sur PS5, les joueurs peuvent d’ores et déjà profiter de nombreuses offres exceptionnelles, et encore plus lorsque vous êtes abonnés à l’une des formules du PlayStation Plus. Si vous optez pour la version PS Plus Premium par exemple, vous pouvez profiter de gros catalogues de jeux régulièrement mis à jour, ou encore de nombreuses versions d’essai pour les plus gros hits de la plateforme. Mais il arrive de temps en temps que la PS5 accueille des offres ultra limitées et accessibles à tous les joueurs. C’est le cas aujourd’hui avec l’arrivée de deux jeux jouables gratuitement.

Un énorme jeu d'Ubisoft jouable gratuitement sur PS5 !

Le temps d’un gros week-end, tous les joueurs PS5 pourront en effet profiter de gros jeux, très récents, gratuitement. Le premier n’est nul autre qu’Assassin’s Creed Valhalla. Le jeu était auparavant disponible dans l’offre PS Plus Premium avant de disparaître. Ubisoft vous propose aujourd’hui de vous y essayer si vous n’avez pas encore eu l’occasion de poser les mains dessus.

Assassin’s Creed Valhalla nous envoie à l’ère Viking et nous fait vivre un long périple de la Norvège à l’Angleterre en passant par les terres sacrées des croyances nordiques. Depuis sa sortie il y a quelques années, le jeu a évolué et reçu de nombreux DLC gratuits et payants. Désormais, plus d’une centaine d'heures vous attendent dans ce vaste open world.

Assassin’s Creed Valhalla sera jouable gratuitement du 10 au 14 août 2023.

Activision aussi vous propose un jeu jouable gratuitement

Le second gros titre à se laisser approcher n’est autre que Crash Team Rumble, le dernier jeu de la franchise toujours développé par Toys for Bob et chapeauté par Activision-Blizzard.

Ce n’est pas le Crash Bandicoot 5 tant attendu, mais ce Crash Team Rumble est bien le dernier jeu de la licence. Il s’agit ici d’un titre multijoueur en arène, où deux équipes de héros s'affrontent dans des matchs à point pour le contrôle de fruits Wumpa. Il faudra en effet récupérer un maximum de fruits dans le temps imparti tout en protégeant ses gains pour remporter le match. Bien entendu, tous les héros, tous issus de la licence, ont des compétences uniques à l’instar de ce que l’on retrouve dans les MOBA. Affrontements ultra dynamiques en perspective !

Crash Team Rumble sera donc jouable gratuitement du 11 au 14 août 2023 sur PS5.