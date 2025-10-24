Envie de tester de nouvelles expériences ? Ce jeu qui vient tout juste de sortir sur PS4 et PS5 propose une version gratuite, mais il faut faire vite pour la récupérer.

Que ce soit à travers les jeux gratuits mensuels ou encore le catalogue des formules Extra et Premium du PlayStation Plus, les joueurs PS4 et PS5 ne manquent assurément pas de titres à découvrir à moindre coût. À condition, bien sûr, d’être abonné au service de PlayStation, ce qui n’est pas forcément le cas de tout le monde. Heureusement, il n’y a parfois pas besoin d’en passer par là pour profiter de quelques cadeaux. La preuve avec ce titre que tous les joueurs PS4 et PS5 peuvent aujourd’hui récupérer gratuitement, même s'il faut faire vite.

Ce jeu est à récupérer gratuitement sur PS4 et PS5

En effet, certains studios ont parfois à cœur de faire découvrir leurs jeux au plus grand nombre, ce qui passe généralement par la sortie d’une démo plus ou moins longue. Dans d’autres cas, cependant, il peut arriver que certaines compagnies se montrent autrement plus généreuses. C’est notamment le cas de Dovetail Games, qui a décidé d’offrir aux joueurs PS4 et PS5 un « Free Starter Pack » pour son dernier titre, Train Sim World 6, disponible depuis le 30 septembre dernier. En d’autres termes, vous pouvez donc le découvrir gratuitement, et le garder à vie.

Bien sûr, l’expérience proposée se veut alors bien plus limitée que dans la version complète. Grâce à ce « Free Starter Pack », cependant, vous pouvez tout de même accéder au centre d’entraînement du jeu, qui vous permettra d’apprendre les fondamentaux du gameplay de Train Sim World 6. Apprentissage des bases des opérations de passagers avec la Class 323 et BR 146, découverte des commandes des Class 66 et SD40-2, conduite d’une locomotive à vapeur 8F, interaction avec les aiguillages et la signalisation… Il y a de quoi de faire.

D’autant plus que, pour les chasseurs de trophées, cette version de Train Sim World 6 s’accompagne alors de plusieurs trophées à débloquer, et même d’un platine à obtenir en l’espace de sept heures de jeu environ. De quoi en faire un indispensable pour les joueurs PS4 et PS5 donc, qui pourront ensuite s’ils le souhaitent prolonger l’aventure avec l’une des versions complètes. Précisons néanmoins que le « Free Starter Pack » quittera le PlayStation Store dès le 11 novembre prochain. Encore une fois, donc : si le jeu vous intéresse, il faut faire vite !

Source : PlayStation Store