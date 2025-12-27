Vous avez récupéré ce jeu PS5 gratuitement au mois d'octobre 2025 ? Sony vient juste de vous l'enlever et il y a une bonne raison à cela. On vous explique.

Chaque mois, les abonnés au PS Plus peuvent avoir le droit à plusieurs jeux PS5 & PS4 gratuits et ce peu importe leur formule. Pour le mois de décembre 2025 d'ailleurs, pas moins de cinq jeux ont été offerts pour fêter la fin de l'année comme il se doit. Habituellement, ces licences sont conservées indéfiniment par les joueurs tant qu'ils sont inscrits au PS Plus, il en va de même pour les jeux gratuits en général peu importe comment ils sont offerts. Mais aujourd'hui exceptionnellement, Sony fait machine arrière et retire un jeu PS5 récupéré gratuitement il y a plusieurs mois. Mais avant de vous énerver, sachez qu'il y a une très bonne raison à cela.

Un jeu PS5 pas vraiment gratuit supprimé par Sony

Au mois d'octobre 2025, trois jeux ont été offerts : Alan Wake 2, Cocoon et Goat Simulator 3. Rien d'anormal jusqu'ici, sauf pour quelques veinards qui ont pu récupérer un jeu PS5 gratuit supplémentaire à cause d'un bug, Shadow Tactics. Le jeu d'infiltration tactique s'est retrouvé gratuit sur le PS Store durant quelque temps, mais ce n'était malheureusement pas voulu du tout. Le bug a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et s'est répandu comme une traînée de poudre jusqu'à rapidement remonter aux oreilles de PlayStation, bien évidemment.

Malgré tout, des milliers de petits malins se sont engouffrés dans la brèche et ont téléchargé le jeu sur PS5. Certains ont pu recevoir par la suite un mail du support de PlayStation pour les informer qu'une demande de remboursement avait bel et bien été prise en compte. Un message incompris jusqu'ici, mais qui amorçait pourtant ce qui se passe aujourd'hui : la suppression de la licence de Shadow Tactics.

Oui, si vous aussi vous avez profité du bug pour récupérer un jeu PS5 gratuit qui n'en était pas un, vous devriez constater que la licence de Shadow Tactics a disparu de votre collection. Rien d'alarmant donc, dans la mesure où Sony corrige simplement un problème qu'il n'avait pas pu régler auparavant. Et même si ça ne fait forcément pas très plaisir de voir un jeu disparaître ainsi, il ne faut pas oublier que c'était un bug. Il ne fallait pas tricher. Shadow Tactics n'était malheureusement pas destiné à être un jeu gratuit PS5, mais rassurez-vous, il est régulièrement en promotion et on peut facilement le trouver pour moins d'une dizaine d'euros.

Source : PlayStation Lifestyle