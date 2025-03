Découvrir de nouvelles productions sans débourser un seul centime, c’est une habitude pour les joueurs PC et Xbox. Les membres du Game Pass et les utilisateurs Steam, à quelques rares exceptions, peuvent essayer tous les weekends des jeux récents comme des plus anciens et le plus souvent dans leur intégralité. Des titres généralement orientés multijoueurs, bien que ceux solos soient parfois à l’honneur. Du côté des joueurs PS5 et PS4, ces occasions se font plus rares. Cette semaine, en revanche, ils auront droit à leur jeu gratuit du weekend.

Un excellent jeu gratuit sur PS5 et PS4 ce weekend

Comme souvent, c’est du côté d’Ubisoft qu’il faut se tourner. L’éditeur français ne fait jamais de jaloux lorsqu’il s’agit de faire essayer ses productions. Cette fois, c’est Rainbow Six Siege qui est à l’honneur pendant quelques jours. L’excellent FPS est ainsi jouable gratuitement jusqu’au 10 mars 2025 à 13h00 sur PS5 et PS4. Les joueurs ont ainsi accès à l’intégralité du jeu, de ses maps, modes, opérateurs mises à jour et contenus gratuits, avec évidemment la possibilité de jouer avec ses amis. Comme toujours, toute progression sera conservée dans le cas où vous souhaiteriez acheter Rainbow Six Siege par la suite. On rappelle si besoin est que si le jeu est gratuit pour tout le monde, titre multi oblige, il sera nécessaire d’avoir un abonnement PS Plus.

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, Tom Clancy's Rainbow Six Siege est un jeu de tir tactique qui vous fait alterner entre des phases d’attaque et de défense en 5c5. Enfin ça c’est depuis 2015. Le FPS va subir une refonte en profondeur très prochainement sur PS5 et les autres plateformes. L'éditeur promet déjà de nouvelles façons de jouer, une dimension stratégique renforcée et des mises à jour majeures. Ce renouveau devrait d’ailleurs porter le nom de Rainbow Six Siege X et il sera dévoilé en détail dans la soirée du 13 mars.

Dans le cas où cet essai gratuit de Rainbow Six Siege sur PS5 ou PS4 vous plaît, vous pourrez l’acheter à petit prix. Pour vous faire craquer, Ubisoft brade sa version Deluxe Edition à -80%, avec un tarif affiché à 5,99€ au lieu de 29,99€ sur le PlayStation Store. Dans tous les cas, si vous avez envie de tenter l’expérience, voici la manipulation pour profiter de ce weekend gratuit :

Comment y jouer gratuitement sur PS5 ?

Aller sur le PS Store depuis votre console

Se rendre sur la page de Rainbow Six Siege

Cliquer sur les trois petits points, se situant juste à côté du bouton « Ajouter au Panier »

Sélectionner « Essai gratuit »

Le téléchargement se lancera automatiquement ensuite.

Comment y jouer gratuitement sur PS4 ?

Aller sur le PlayStation Store depuis votre console

Se rendre sur la page de Rainbow Six Siege

Cliquer sur le bouton « Essayer la démo gratuite », se situant juste en-dessous du bouton « Ajouter au Panier »

Le téléchargement de l’essai gratuit se lancera automatiquement

Source : Ubisoft