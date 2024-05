Les joueurs PS5 le savent, il n’est pas rare d’avoir droit à quelques jeux gratuits de temps en temps. Outre les démos qui ne sont que de courtes versions d’essai, certains titres deviennent gratuits durant une période limitée afin d'attiser la curiosité du plus grand nombre. Quelques jours durant lesquels le jeu est totalement gratuit et ce, dans son entièreté sans aucune restriction. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui avec un gros jeu coopératif extrêmement apprécié.

Profitez dès maintenant d'un nouveau jeu gratuit sur PS5

D’abord pensée comme un mod de Counter Strike, cette licence est rapidement devenue un stand-alone puis une véritable franchise composée de plusieurs jeux. On parle ici de Killing Floor, un FPS coopératif, horrifique, jubilatoire et extrêmement gore. Le jeu propose à une équipe de joueurs de se serrer les coudes pour affronter des vagues de monstres de plus en plus robustes et dangereux. Le tout sous une fontaine de sang et de tripailles, dans la joie et la bonne humeur. Une franchise qui a maintenant 15 ans et plusieurs épisodes au compteur.

On compte deux épisodes principaux et un jeu VR notamment. Un Killing Floor 3 est par ailleurs attendu prochainement sur PS5, Xbox Series et PC.

Mais pour fêter son anniversaire, outre quelques événements en jeu, la franchise rend disponible gratuitement Killing Floor 2 sur PS5, mais aussi sur Xbox Series et PC.

Du 16 au 20 mai, vous pouvez donc télécharger et profiter du jeu gratuitement comme bon vous semble. Pas de limite de contenu ou quoi que ce soit d’autre, le jeu est gratuit durant tout un gros week-end. Au menu, plusieurs personnages jouables, des dizaines d’armes à dompter, plus d’une dizaine de perks à équiper et améliorer et des centaines de monstres à exploser.

On tranche souvent dans le vif du sujet dans Killing Floor 2 ©Steam

Killing Floor 2 est gratuit !

Killing Floor 2, comme le premier opus, est un jeu extrêmement apprécié sur PS5. Bourrin à souhait, il offre une expérience jubilatoire et gore à souhait. Un véritable bain de sang à découvrir avec une bande de copains pour s’éclater encore plus et surtout avoir une chance de survivre puisque si le jeu est amusant et offre un gameplay tout ce qu’il y a de plus accessible, il demande tout de même pas mal de coordination et de stratégie dans les plus hauts niveaux de difficulté. Grisant et sanglant.

Le jeu offre de très longues heures de jeu, notamment grâce à son système de classes généreux et intéressant qui permet d'avoir sa propre approche du carnage. Mais c'est aussi sa dimension coopérative qui fait tout le sel de l'expérience. Une bonne équipe coordonnée et complémentaire sera indispensable si vous comptez obtenir les meilleures récompenses en prenant les plus gros risques.