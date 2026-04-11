Avis aux joueurs PS5, un excellent jeu gratuit est offert en ce moment et peut être garder à vie, mais il faut faire vite avant que l'offre n'expire une fois pour toute.

Si sur PC les joueurs ont chaque semaine le droit à plusieurs jeux gratuits, il arrive aussi que ceux sur consoles y aient le droit également. Aujourd'hui, les joueurs PS5 peuvent récupérer un excellent jeu indé qui fête l'annonce de sa suite en devenant totalement gratuit. Cerise sur le gâteau, une fois ajoutée à votre collection, vous pouvez la conserver définitivement.

Une vraie pépite gratuite sur PS5

Un joli cadeau pour les joueurs PS5 qui peuvent dès maintenant récupérer le très bon Graveyard Keeper, également gratuit sur Steam et Xbox Series soit dit en passant. Dans ce jeu loufoque, quelque part parodique de Stardew Valley, on doit s'occuper d'un petit lopin de terre mais surtout du cimetière local. Non sans une bonne grosse dose d'humour noir, il faudra trouver le moyen de le rendre rentable en développant des activités secondaires ou en trouvant des moyens peu communs.

Très bien noté sur Steam et sur le PS Store également, Graveyard Keeper est une petite pépite indé très rapidement addictive. Non seulement il y a énormément de choses à faire, mais son humour noir omniprésent en fait une vraie petite bulle d'air frais qui fait un bien fou par les temps qui courent. Disponible sur PS4 et PS5 depuis un moment, le jeu est désormais gratuit à l'occasion de l'arrivée prochaine de Graveyard Keeper 2 qui compte pousser le concept encore plus loin. En revanche, il ne faudra pas trop traîner pour l'ajouter définitivement à votre collection de jeux puisque cette offre exceptionnelle ne sera disponible que jusqu'au 13 avril 2026 en fin de journée. C'est donc le moment ou jamais d'en profiter si le jeu vous intéresse ou simplement par curiosité.

La bande-annonce de Graveyard Keeper disponible gratuitement sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series

Source : PS Store