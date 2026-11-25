La PS5 propose actuellement un nouveau jeu gratuit bien noté par l'ensemble des joueurs et apprécié notamment pour son caractère aussi éducatif que ludique.

Les chasseurs de trophées et les amateurs de culture générale vont être servis. Un nouveau jeu gratuit vient en effet d'arriver sur le PlayStation Store, sur PS5 comme sur PS4, et il séduit déjà les joueurs : Geo Book. Un titre qui ne paye de prime abord pas de mine, mais visiblement salué pour son côté à la fois ludique et pédagogique, et qui permet a priori de s'ocroyer un trophée platine sans trop de peine.

Quel est le nouveau jeu gratuit offert sur PS5 et PS4 via le PlayStation Store ?

Geo Book est donc désormais disponible sans débourser le moindre centime sur PS5 et PS4 via le PlayStation Store. Le titre est signé QubicGames et sorti ce 20 novembre 2026, soit il y a quelques jours à peine. Il s'agit comme son nom le suggère d'un jeu de géographie qui met à l'épreuve vos connaissances sur le monde.

Le principe de ce jeu gratuit récemment sorti notamment sur PS5 et PS4 est simple : parcourir les continents, découvrir des lieux étonnants et tester votre mémoire à travers une série de mini-jeux. Monuments célèbres, drapeaux, capitales, populations ou anecdotes surprenantes : chaque défi apporte son lot de découvertes. Le jeu compte neuf modes au total :

World Tour, pour explorer le globe

Guess the Country, pour deviner le pays mystère

Souvenir Sort, pour trier des trésors

Take Me Somewhere, World Puzzle, Match the Flag, Passport Please, Higher or Lower et Pin It, pour varier les plaisirs

Bonne nouvelle pour les chasseurs de trophées sur PS5 et PS4 : le Platine de Geo Book ne demande que quelques heures de jeu. Et il est accessible avec la version de base gratuite. Notons enfin que le titre affiche une moyenne de 3,5 étoiles sur 5 sur le PlayStation Store.

© QubicGames

Comment jouer gratuitement à Geo Book sur PlayStation ?

Récupérer Geo Book se fait comme pour n'importe quel autre jeu du PlayStation Store :

Sur PS5 ou PS4 : Vérifiez que votre console est connectée à Internet Ouvrez le PlayStation Store et recherchez Geo Book Sélectionnez « Ajouter à la bibliothèque » puis lancez le téléchargement

Depuis l'application PS App : Connectez-vous à votre compte PSN Rendez-vous dans l'onglet PS Store et cherchez la fiche du jeu Appuyez sur « Ajouter à la bibliothèque »

Depuis un ordinateur : Rendez-vous sur la fiche du jeu via le lien ci-dessous Connectez-vous à votre compte PSN Cliquez sur « Ajouter à la bibliothèque » pour qu'il soit jouable sur votre PS5 ou PS4



Source : PlayStation Store