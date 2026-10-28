La PS5 accueille un nouveau jeu gratuit et fun en solo et en multi qui devrait surtout intéresser les chasseurs de trophées. Vous allez décrocher une platine supplémentaire.

Vous allez pouvoir décrocher un nouveau platine facilement sur PS5. Dominoes Together, un jeu gratuit, vient de débarquer et il est parfait pour les chasseurs de trophées. Découvrez quel genre de jeu c'est, potentiellement pour passer de bons moments en multi, et aussi comment avoir la récompense ultime.

Un nouveau jeu gratuit dispo sur PS5

Fana de mini-jeux dans les jeux ? Vous êtes du genre à passer des heures sur les parties de dominos dans Red Dead Redemption ? Le nouveau jeu gratuit PS5 pourrait alors vous intéresser. Avec son titre, Dominoes Together, vous comprendrez tout de suite quel est le concept.

Participez à des parties de dominos en ligne jusqu'à 4 joueurs avec ce jeu gratuit PS5 disponible depuis le 24 octobre sur le PS Store. Vos matchs sont toujours assurés avec la présence de bots pour remplacer les participants qui manquerez. En plus de cela, un système de classement est là pour vous motiver à l'emporter. Et le petit plus, c'est son trophée platine facile à décrocher.

© CUDIT Games

Avis aux chasseurs de trophées, un nouveau trophée platine est à portée de main avec le jeu gratuit Dominoes Together sur PS5. Au total, vous avez 19 trophées classiques à décrocher pour avoir le Graal. Or, ceux-là sont relativement simples à gagner puisqu'il suffit grosso modo d'enchaîner les parties avec quelques conditions à remplir çà et là :

Domino Master - remportez tous les trophées de Dominoes Together

Finding Your Rhythm - gagnez 5 tours

Table Regular - gagnez 15 tours

Seasoned Player - gagnez 30 tours

Making Your Match - terminez 5 parties avec le score le plus élevé

A Winning Habit - terminez 10 parties avec le score le plus élevé

Master of the Table - terminez 25 parties avec le score le plus élevé

Building the Chain - placez 50 tuiles

Chain Reaction - placez 100 tuiles

Connecting the Dots - placez 300 tuiles

Double Take - jouez 10 tuiles doubles

Double Expert - jouez 30 tuiles doubles

Double Finish - remportez un tour en jouant un double comme dernière tuile

A Clean Finish - remportez un tour en jouant le double blanc comme dernière tuile

Three in a Row - gagnez 3 tours consécutifs dans une partie

On a Roll - terminez 3 tours consécutifs avec le score le plus élevé

Clean Sweep - terminez une partie avec le score le plus élevé, en gagnant tous les tours avec un minimum de 3 tours

Six Appeal - terminez au moins 5 parties avec un double-6

Seventh Heaven - terminez au moins 5 parties avec un double-7

Eight Is Great - terminez au moins 5 parties avec un double-8