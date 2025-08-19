Le catalogue de la PS5 n'a de cesse de s'enrichir. Les titres se succèdent, venant diversifier toujours plus l'offre pour les joueuses et joueurs console, la preuve avec un nouveau jeu gratuit disponible aujourd'hui.

Qui a dit qu'il n'y avait pas de jeux sur la PS5 ? Certes, les productions first-party ne se bousculent, donnant à chacune de leur lancement un petit goût d'exceptionnel. Mais, pour ce qui est des œuvres d'éditeurs tiers, il y a largement de quoi faire. D'ailleurs, un nouveau titre gratuit s'invite dès aujourd'hui sur la console de Sony, après avoir conquis un premier public sur PC. Désormais, à vous de vous faire votre avis !

Un jeu gratuit qui a déjà fait ses preuves dispo sur PS5

La PS5 regorge déjà de jeux gratuits. De Genshin Impact à Astro's Playroom, en passant par Fortnite ou encore Marvel Rivals, il y en a pour tous les goûts ! Pour autant, le nouveau venu du jour a encore de quoi diversifier l'offre sur la machine de Sony ainsi que sa concurrente, la Xbox Series. En effet, un titre parvenu à se démarquer l'an dernier sur PC et ce printemps sur mobile débarque enfin sur consoles.

Amateurs de FPS, ce jeu gratuit sur PS5 et Xbox est pour vous ! Si vous avez déjà fait vos armes sur les Battlefield et autres Call of Duty, nous ne prenons pas trop de risque à dire que Delta Force devrait vous plaire. Annoncé comme le « Shooter AAA Ultime » par ses équipes, celles de TiMi Studio Group et de Garena, le titre de 2024 s'est bien fait une petite réputation. Même s'il a encore à faire pour rivaliser avec les plus grands représentants dans sa catégorie, il ne manque pas d'intérêt avec ses affrontements jusqu'à 64 en lignes.

D'autant plus que les développeurs ont tenu à optimiser au mieux Delta Force pour sa sortie sur PS5 et Xbox Series. Par exemple, c'est à vous que revient le choix d'affronter uniquement des joueuses et joueurs consoles ou aussi des PCistes. Notez qu'il ne fera pas non plus de concession sur la fluidité. Le jeu gratuit s'offre immédiatement à 60 FPS, en 1440p (ou 1080p sur Series S). Désormais, il ne tient qu'à vous de prendre part à la bataille. Montez au front pour rejoindre une équipe de 32 soldats et menez la lutte sur terre, en mer ou dans le ciel.