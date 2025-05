C’est une triste tendance, qui pullule sur les boutiques des constructeurs principaux, mais le PS Store est plus lourdement impacté que la concurrence. Les shovelwares, ces fameux jeux payants sans grand intérêt qui se terminent en quelques minutes chrono, sont toujours omniprésents au grand dam des joueurs. Pour les chasseurs de trophées en revanche, c’est une aubaine, car ils sont synonymes de Platines faciles. Les efforts de l'éditeur ne suffisent malheureusement pas et ces productions peu recommandables sont encore légion et certaines n’hésitent pas à devenir gratuites pour appâter le chaland. Alors quand un jeu gratuit PS5 débarque, avec des trophées faciles, et qui n’est pas un shovelware, difficile de ne pas la partager.

Un nouveau jeu gratuit PS5 pour avoir un Platine fastoche

Comme souvent, cette offre s’adresse surtout aux chasseurs de trophées, ou alors aux amateurs de dating sim, car c’est bien de cela qu’il sera question. Comme beaucoup de jeux du genre, Date Z Welcome to Massville se présente comme un visual novel dans lequel vous incarnez le nouvel élève du lycée qui cherche, visiblement désespérément à se trouver un rencard, pour la soirée du lycée à ne pas manquer. Et comme l’établissement a été bâti sur les fondations d’une base militaire, quelques secrets bien enfouis n’attendent que d’être découverts, tout comme peut-être des zombies ? On vous l’accorde, ce n’est pas le jeu gratuit PS5 du siècle, même si les notes des utilisateurs sont honnêtes. Pour les chasseurs de trophées en revanche c’est du pain béni. Il suffira de seulement une poignée d’heures (et d’un peu de séduction) pour décrocher le Platine.

Et là vous allez me demander : elle est où l’arnaque ? Dans les faits, il n’y en a pas. Vous pouvez terminer ce jeu gratuit PS5 de A à Z et avoir des trophées tranquillement. Pour les adeptes du 100% sur leur profil c’est une autre histoire. Il faudra impérativement passer à la caisse et acheter les DLC pour que votre profil affiche que vous avez tout complété. Parce qu’évidemment, chacune des extensions a le droit à son lot de trophées. Ça reste néanmoins un jeu gratuit PS5 décent, mais ceux qui n’aiment pas avoir leur liste de trophées à 50% de complétion pourraient être refroidis. Pour les autres, c'est clairement un trophée Platine donné.

