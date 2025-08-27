Un tout nouveau jeu gratuit sur PS5 a été repéré, mais il y a une condition pour en profiter. Foncez, ce serait vraiment dommage de passer à côté et de rater cette occasion.

On le sait, le PS Plus est une excellente manière de récupérer des jeux inclus dans l’abonnement. Et parfois, par surprise, certains titres PS5 qui n’étaient même pas prévus au programme se retrouvent disponibles par hasard. C’est justement ce qui semble être le cas aujourd’hui. Explications.

Un nouveau jeu PS gratuit dans le PS Plus

Surprise pour les abonnés PlayStation Plus : CarX Street est actuellement gratuit sur PS5 en version dématérialisée. L’offre a été repérée sur Dealabs et fait déjà beaucoup parler, car personne ne s’y attendait. Le jeu, habituellement vendu une trentaine d’euros, est affiché à 0,00 € pour les abonnés PS+. Mais attention, l’offre ne sera valable que jusqu’au 11 septembre 2025 à 23h59. D’où vient cette gratuité soudaine ? Certains pensent à une erreur de prix sur le PlayStation Store, d’autres à une opération spéciale liée au PS+. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’apparaît pas dans le catalogue Extra ou Premium. Concrètement, il est bien téléchargeable gratuitement, comme si vous l’achetiez à 0 euro.

CarX Street n’est pas un inconnu. Développé par CarX Technologies, il s’inspire directement de l’âge d’or des jeux de courses urbaines. On y retrouve des courses nocturnes, du tuning à outrance, du drift et des poursuites à pleine vitesse. Avec son style arcade assumé, le jeu rappelle les meilleurs moments de Need for Speed Underground. Ce n’est pas un blockbuster AAA, mais il a déjà trouvé son public sur PC et mobiles. Sa version PS5 mise sur la nervosité et la personnalisation pour séduire les fans de course de rue.

La communauté PS5 en ébullition

Forcément, l’offre PS5 fait réagir. Certains se réjouissent de récupérer le jeu gratuitement, tandis que d’autres regrettent de l’avoir acheté récemment. Beaucoup se demandent aussi si le titre restera accessible après la fin de leur abonnement PS+. Pour l’instant, tout laisse penser que le jeu est bel et bien offert, et pas seulement « loué » via l’abonnement. Mais tant que Sony n’a pas confirmé, un doute plane.

Une chose est sûre : si CarX Street vous intéresse sur PS5, mieux vaut l’ajouter tout de suite à votre bibliothèque. Même si vous ne comptez pas y jouer maintenant, cela vous évitera de passer à côté en cas de correction de Sony. Si vous aimez la vitesse, la customisation et les courses urbaines, foncez !. CarX Street n’a pas le budget d’un Need for Speed officiel, mais il dégage une authenticité qui plaît aux amateurs sur PS5 (et ailleurs). Et comme il est gratuit, vous n’avez absolument rien à perdre à le tester.

Source : dealabs