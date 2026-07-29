Malgré les polémiques, vous pouvez vous faire plaisir sur votre console PlayStation. Un jeu gratuit à récupérer sans attendre vous attend sur PS4 et PS5. En plus, il a de très bonnes notes du public.

Envie de découvrir un jeu gratuit sur PS5 et PS4 ? Buffet Boss est maintenant disponible gracieusement. Pas besoin de sortir la carte, vous n'avez qu'à vous rendre sur le PlayStation Store pour vous en apercevoir. Ce titre édité par Quibicgames s'offre à vous pour qu'à votre tour, vous preniez part à cette expérience entre le Tycoon et le Overcooked.

Buffet Boss est le nouveau jeu gratuit sur PS5 et PS4

Les amateurs de jeux casual pensés pour le fun pur et dur vont se régaler avec Buffet Boss. Nouvellement gratuit sur PS5 et sur PS4, ce petit jeu qui ne paie pas de mine pourrait pourtant vous offrir de belles heures de divertissement. En tout cas, quand on voit sa moyenne de 4,06 étoiles / 5 de la part des joueurs sur le PS Store, cela donne plutôt confiance.

Le jeu gratuit PS5 / PS4 Buffet Boss est un genre d'Overcooked avec une part de gestion à la Tycoon pour monter votre empire culinaire. Et pour cause, vous incarnez un entrepreneur en restauration prêt à se donner à fond pour monter les échelons et acquérir de nouvelles responsabilités. Ainsi, plusieurs tâches vous incombent peu à peu :

Préparation de repas et boissons pour vos clients

Service auprès des clients

Entretien du restaurant

Formation et gestion du personnel

Amélioration de l'équipement et agrandissement du restaurant

Il ne tient donc qu'à vous de vous lancer pour relever tous les défis de Buffet Boss. Adoptez la bonne stratégie pour remplir les objectifs malgré le chaos qui peut vite s'installer quand la salle est bondée. Gardez votre sang froid pour suivre le rythme effréné du jeu gratuit PS5 et ainsi devenir le nouveau magna culinaire de la ville.





© QUBICGAMES S.A.

Pour ajouter Buffet Boss à votre backlog PS5 ou PS4, la démarche est très simple. Tout se passe comme pour n'importe quel jeu, depuis le PS Store :

Sur PS5 ou PS4 : Assurez-vous que votre console est connectée à internet Rendez-vous sur la fiche PS Store de Buffet Boss Cliquez sur « Ajouter à la bibliothèque »

Sur l'application PS App : Connectez-vous à votre compte PSN Allez dans la section PS Store Recherchez la fiche du jeu Validez en appuyant sur « Ajouter à la bibliothèque »

Depuis un ordinateur : Rendez-vous sur le PS Store ou cliquez sur le lien ci-dessous "Ajouter gratuitement Buffet Boss" Connectez-vous à votre compte PSN Cliquez sur « Ajouter à la bibliothèque »

