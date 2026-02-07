Cette semaine, les joueurs PlayStation ont officiellement pu mettre la main sur une nouvelle salve de jeux gratuits, proposés aux abonnés du PS Plus pour le mois de février 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’après un mois de janvier déjà jugé décevant en la matière, la firme japonaise échoue quelque peu à remonter le niveau avec sa nouvelle sélection. Mais peut-être certains joueurs trouveront-ils un peu de réconfort grâce à Avatar Island, un nouveau jeu disponible gratuitement sur PS5 depuis quelques jours.

Un nouveau jeu PS5 gratuit avec un platine facile

Lancé le 30 janvier dernier, ce puzzle game édité par Valmere Srl invite en effet les joueurs à résoudre une série de casse-têtes tout ce qu’il y a de plus classiques, avec notamment pour objectif de le faire le plus rapidement possible. Le principe est alors simple : il vous suffit de faire glisser l’ensemble des pièces présentes dans le cadre, jusqu’à parvenir à reformer l’image d’origine. Oui, on vous l’accorde, Avatar Island ne va pas casser trois pattes à un canard, mais pour les chasseurs de trophées, il a néanmoins un argument de poids : un platine facile.

En effet, en plus d’être gratuit, le titre permet aux joueurs d’obtenir l’intégralité de ses trophées en l’espace d’une heure tout au plus, et ce sans opposer la moindre difficulté. Du véritable pain béni pour tous ceux qui veulent augmenter leurs stats PS5 donc, en sachant que Valmere Srl a d’ores et déjà confirmé qu’aucun trophée supplémentaire ne sera ajouté via les futurs contenus payants. Les joueurs d’Avatar Island sont donc assurés de conserver leur 100% en toutes circonstances, même s’ils refusent de céder à l’appel des microtransactions.

© Valmere Srl

Pour les autres, à savoir ceux que la chasse aux trophées n’intéresse pas, il faudra en revanche patienter encore un peu avant de pouvoir profiter d’une sélection de nouveaux jeux sur PS5. En tout cas, pour les abonnés aux formules Extra et Premium du PS Plus, dont on connaîtra la liste des prochaines arrivées plus tard dans le mois. Cela dit, les possesseurs d’un abonnement Premium peuvent d’ores et déjà s’essayer gratuitement à deux nouveaux jeux, Escape form Ever After et Pathologic 3, dont la version d’essai est maintenant disponible.

Source : PlayStation Store