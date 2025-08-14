Avis aux joueurs PS5, vous pouvez dès maintenant tester l’une des plus grosses sorties de 2025 et ce gratuitement. Et comme la générosité ne s'arrête pas là, c'est aussi disponible sur Xbox Series et PC !

L’année 2025 est riche en nouvelles sorties et encore plus en très gros jeux. Le début d’année a très largement été marqué par de gros titres comme le très bon Monster Hunter Wilds ou encore le brillant Clair Obscur Expedition 33. On pourrait aussi noter DOOM The Dark Ages ou encore Death Stranding 2. Malgré tout, la seconde moitié de l’année ne va pas démériter avec d’autres très grosses sorties. Parmi les jeux les plus attendus, un outsider a su se faire désirer depuis son annonce sur PS5, Xbox Series et PC. Il arrive très prochainement d’ailleurs, mais vous pouvez dès maintenant le tester gratuitement.

Un gros jeu très attendu jouable gratuitement sur PS5, Xbox Series et PC

Mélange inattendu d’Elden Ring, Death Stranding et tout un tas d’autres inspirations, c’est Hell is Us qui captive la curiosité des joueurs depuis des mois. Sous l’égide de Nacon, qui prend du poil de la bête en ce moment, et développé par Rogue Studio, le jeu nous promet une aventure qui jonglera survie, aventure et science-fiction avec même une touche horrifique. Comme dans Elden Ring, Hell is Us proposera une exploration très libre et nous demandera de nous débrouiller. Il faudra en effet avoir les yeux partout pour ne rien louper, et prendre ses notes si nécessaire. Le jeu veut offrir une expérience loin des standards que l’on trouve sur PS5, Xbox Series ou encore PC depuis des années.

Il sera question de survivre dans un monde post-apocalyptique envahi de créatures tout droit venu ou sorti d’un autre monde. Avec son ambiance rappelant parfois Death Stranding et ses inspirations marquées de science-fiction traditionnelle, badigeonnée d’horreur, Hell is Us est extrêmement prometteur. Si certains ont déjà pu s’en approcher sur PC, une démo du jeu est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series… mais aussi sur PC de nouveau ! C’est l’occasion ou jamais de tester Hell is Us avant sa sortie le 4 septembre prochain sur ces mêmes plateformes. Vous pourrez la retrouver à chaque fois sur la page du jeu dans les différents magasins en ligne.

