La PlayStation 5 Pro est sur toutes les lèvres ces dernières semaines, mais la petite dernière de Sony continue son petit bout de chemin l’air de rien. Les mises à jour de routine de la PS5, comme celles plus importantes s’enchaînent à un rythme régulier et Sony nous livre aujourd’hui un petit aperçu d’une des futures fonctionnalités de la console.

De nouvelles fonctionnalités pour la PS5

Du nouveau arrive prochainement pour la PS5. Une nouveauté qui s’adressera avant tout à celles et ceux qui adorent jouer en ligne, puisque Sony déploiera dans les prochains mois un nouveau moyen de convier d’autres joueurs à vos sessions. Il est actuellement possible de le faire directement depuis le jeu ou votre Party, mais PlayStation entend simplifier le processus avec la possibilité de générer un lien partageable. Plus concrètement, que ce soit sur votre PS5 ou via la PS App, vous pourrez générer un lien puis l’envoyer par message ou via les réseaux sociaux. En ouvrant le lien ou le QR code, le destinataire pourra alors rejoindre votre Party ou votre session multijoueur, même sans faire partie de votre liste d’amis sur le PSN.

« Par exemple, si vous venez de discuter avec une nouvelle personne sur un réseau social, vous pouvez l’inviter à rejoindre une session sur PS5 via ce même chat et jouer avec elle sans avoir à l’ajouter à vos amis sur PS5 », illustre Sony dans son communiqué officiel. Nouvelle technologie oblige pour le constructeur japonais, un échantillon de jeux PS5 seront mis à jour au lancement de cette nouveauté afin d’assurer un fonctionnement optimal. Sony assure en tout cas travailler en étroite collaboration pour « explorer les meilleures solutions pour ces jeux. »

Aperçu du nouveau partage de liens qui arrivera sur PS5 ©PlayStation

D'autres améliorations prévues

Un widget pour les partager de la PS5 via l’application de messagerie sera également déployé dans les prochains mois. Il s'actualisera de façon dynamique pour afficher l’état de la session multijoueur et vérifier ainsi qu’elle soit toujours active avant de rejoindre. Et ce n’est pas fini ! À l’avenir, il sera également possible de partager son profil PSN ou celui d’un autre joueur via les réseaux sociaux ou par message. Cela passera encore une fois par un lien, qui pourra être généré directement via la console, la PS App ou sur le site officiel de PlayStation.

Sony promet que ces trois nouveautés ne représentent qu’un petit échantillon des mesures qu’ils mettront prochainement en place dans l’optique de « faciliter les sessions multijoueurs et l’instauration de liens amicaux entre joueurs ». Aucune fenêtre de sortie n’a été indiquée pour ces trois nouveautés, qui arriveront sans doute avec la prochaine mise à jour majeure de la PS5.