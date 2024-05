La PS5 est avant tout une console de jeu puissante, mais comme toutes les plateformes modernes, elle dispose de différentes fonctionnalités annexes. On peut par exemple consulter rapidement la progression des trophées et voir des activités qui dépendent de l'avancée dans tel ou tel jeu. Si vous êtes pressés, vous pouvez lancer une mission précise directement depuis le menu, via ce qu'on appelle des Cartes. Des options qui évoluent constamment au fil des mises à jour mais parfois, ça crée des soucis plus qu'autre chose.

Une fonctionnalité PS5 appréciée a encore de gros problèmes

La dernière mise à jour PS5 a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour « l'Aide au jeu », qui vous prodigue des conseils pour avancer plus facilement dans vos titres possédés. Mais ces dernières heures, le PSN a semble t-il lui a reçu quelques changements invisibles qui ont perturbé à nouveau une fonctionnalité très utile et appréciée. Si vous aimez connaître le temps passé sur un jeu, au hasard sur Helldivers 2, vous le pouvez. Pour cela, il suffit de cliquer sur votre avatar en haut à droite sur le menu d'accueil de la PS5. Ensuite, allez sur « Profil », puis « Jeux » et vous verrez une ligne « Heures jouées : X » tout à droite.

Seulement voilà, cela n'a pas toujours été fiable, ce qui explique peut-être quelques étrangetés lors du récap annuel. Mais passons. Le souci actuel est que des joueurs ont encore remarqué de grosses, même de très grosses incohérences, entre le nombre d'heures jouées affiché avant et après cette mise à jour du PlayStation Network. Sony a encore cassé cette fonctionnalité PS5 ! Les témoignages affluent sur sur la Toile et nos confrères de Pushsquare ont également fait part de leur expérience. « Il s'avère que, globalement, nos heures jouées semblent assez précises. Sauf pour quelques jeux où ça a déraillé. Notre temps passé sur Diablo 4, qui était d'environ de 150 heures, est descendu sans raison apparente à 30. Nos 400 heures sur la version PS4 de Fallout 4 ont chuté à 40 » (via Pushsquare).

L'utilisateur revterryrice sur Reddit a même constaté une différence encore plus énorme sur sa PS5. « J'avais plus de 2000 heures sur un jeu, et maintenant, moins de 130 heures ». Pour l'heure, on ne sait pas bien ce qui réellement à l'origine du dysfonctionnement, mais si vous y avez recours, attention donc à ne pas prendre nécessairement au pied de la lettre les données.