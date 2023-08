La PS5 s'apprête à accueillir ses plus gros changements depuis un moment. Une mise à jour qui est en phase de test actuellement et qui sera disponible d'ici la fin de l'année. Une des nouveautés promises signe d'ores et déjà la fin d'une époque, mais de nombreux joueurs approuvent cette décision. Vous allez pouvoir enfin dormir en paix et jouer à n'importe quelle heure sans éveiller les soupçons.

Des joueurs heureux que cette fonctionnalité PS5 disparaisse

La prochaine mise à jour PS5, qui sera téléchargeable dans quelques mois, comporte une myriade de nouveautés. Si vous avez pour habitude d'acheter vos jeux sur le PlayStation Store, sachez que vous pourrez installer un SSD M.2 de 8To contre 4To à l'heure actuelle. Ca risque de faire mal à votre portefeuille, mais au moins, le choix vous est laissé. Veillez cependant à bien prendre un disque SSD compatible avec les critères de Sony pour sa PS5.

L'autre changement, c'est la prise en charge des appareils audios Dolby Atmos. « L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D AudioTech est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (tels que des barres de son, téléviseurs ou home cinémas). Tempest 3D AudioTech offre un rendu adapté à la configuration de haut-parleurs Dolby Atmos utilisée, y compris les canaux supérieurs, pour offrir une immersion plus poussée dans les paysages sonores des jeux PS5 » détaille le PS Blog.

Mais certains utilisateurs ont aussi remarqué une future modification : la possibilité de couper totalement le son produit par la PS5 lors de l'allumage, la mise hors tension ou en veille. Ce petit bip sonore, maudit par des joueuses et joueurs, était pourtant devenu une griffe de la marque. Il avait été introduit à la sortie de la PS3, soit il y a plus de 16 ans chez nous. Et c'est un vrai soulagement pour une partie de de la communauté. « Ce bip qui sévit depuis la PS3 a enfin été vaincu » pour JonComms. « Ca arrive enfin ??? Je suis content de pouvoir l'éteindre » (via Twitter).

Si vous n'avez aucun problème avec ce bip PS5, son volume peut être simplement réglé. « Mise en sourdine des bips de la PS5. Vous pouvez mettre en sourdine ou régler le volume des bips de la PS5 lorsque vous l’allumez, l’éteignez ou la mettez en mode repos » explique le PlayStation Blog.

Crédits : PlayStation Blog.

Une meilleure accessibilité

Cette nouvelle mise à jour PS5, qui n'est proposée qu'aux bêta testeurs pour l'instant, mise également sur l'accessibilité. Une fois le patch logiciel déployé, il sera possible de connecter une « seconde manette comme assistance ». « Cette fonctionnalité vous propose une nouvelle manière de profiter des jeux avec vos amis ou d’aider un ami ou un enfant à franchir une section ardue dans un jeu ». Idéal pour les personnes handicapées, entre autres. Et pour rappel, une manette Access sortira aussi le 6 décembre 2023 pour permettre aux joueurs dans cette situation de parcourir leurs jeux.

Le retour haptique servira également à donner des indications sur l'interface système lors de changements. « Une fois cette option activée, les effets sonores du système pour certains événements sont retranscrits physiquement par le biais du retour haptique. Comme le fait d’effectuer la mise au point, d’atteindre la fin d’une section défilable ou de cocher une case. Ou encore lorsque vous recevez une notification ou que vous lancez un jeu. Cette fonctionnalité optionnelle renforce l’immersion et est particulièrement utile aux joueurs malvoyants ou malentendants qui apprécient un retour supplémentaire confirmant leur saisie ». À noter que ce sera compatible avec tous les appareils munis du retour haptique. Cela vaut donc pour la DualSense, la DualSense Edge et les PSVR 2 Sense. Pas de date de déploiement pour cette grosse mise à jour PS5, mais ce sera en 2023.