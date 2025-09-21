La PS5 a tout fraîchement accueilli une nouvelle fonctionnalité qui va vous faire économiser de l'argent. Voici pour l'heure la liste des jeux compatibles avec cette dernière.

Hier, la PS5 recevait une nouvelle mise à jour système apportant enfin pour tous les détenteurs de la console une fonctionnalité en bêta depuis un moment et attendue de longue date : la possibilité d'associer une manette DualSense à différents appareils. En plus de cela, une autre fonctionnalité annoncée en juillet dernier s'activait donc le même jour sur la machine de Sony et qui vous permettra de faire quelques économies, pour le moment sur une liste spécifique de jeux compatibles, mais qui va s'étoffer au fil du temps.

La PS5 va à l'économie avec une toute nouvelle fonctionnalité

Coup sur coup, la PS5 reçoit donc deux fonctionnalités salutaires pour de nombreux joueurs. En plus de celle permettant enfin d'associer une même manette DualSense à plusieurs appareils, en voici donc une autre, qui s'intéresse cette fois à la consommation d'énergie de la machine. Elle porte d'ailleurs un nom bien évocateur en ce sens : Économie d'Énergie, ou « Power Saver » en anglais.

En l'activant, il sera ainsi possible de minimiser l'énergie que consomme la console en réduisant cependant en contrepartie les performances d'un jeu PS5 donné, comme le mode VR le cas échéant, ou certaines fonctionnalités graphiques ou de gameplay. Cette initiative s'inscrit pour rappel dans le plan environnemental de Sony lancé en 2010, qui prévoit d'atteindre zéro émission de gaz à effet de serre d'ici à 2040.

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité de la PS5 ne sera toutefois compatible qu'avec un trio d'exclusivités. Sony va cependant progressivement élargir cette liste limitée avec d'autres titres. Voici donc actuellement les trois jeux pouvant profiter de l'Économie d'Énergie :

À noter toutefois qu'il faudra obligatoirement activer la fonction Économie d'Énergie sur les jeux compatibles pour qu'elle remplisse son office. Autrement, les jeux en question tourneront comme à l'accoutumée. Afin de profiter de cette nouvelle fonctionnalité de la PS5, il faudra donc au préalable passer par les étapes suivantes :

Se rendre dans Paramètres > Système

Sélectionner Économie d'Énergie, puis « Économie d'Énergie pour les jeux »

Activer la fonctionnalité et sélectionner les jeux qui l'utiliseront

Une fois tout cela fait, une icône « Économie d'Énergie » apparaîtra à côté des jeux choisis sur l'écran d'accueil de la PS5 pour indiquer qu'elle est bien activée.

