Tandis que les sorties de jeux Xbox s’accumulent sur PS5, un autre titre emblématique de la machine, très apprécié par le public, pourrait avoir droit à son portage très prochainement.

De Forza Horizon 5 à Gears of War: Reloaded, en passant par Indiana Jones et le Cercle Ancien ou encore Senua’s Saga: Hellblade 2, de nombreuses exclusivités Xbox auront finalement débarqué sur PS5 au cours des derniers mois. Et si cela aurait encore pu surprendre il y a peu de temps, ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, à une époque où la stratégie de la firme de Redmond tend de plus en plus à s’imposer. D’ailleurs, nous le savons pertinemment : d’autres jeux sont encore à venir. Et l’identité de l’un d’eux pourrait d’ores et déjà être connue.

Microsoft Flight Simulator 2024 bientôt sur PS5 ?

D’après le média polonais PPE, Microsoft Flight Simulator 2024 devrait en effet être l’une des prochaines exclusivités Xbox à trouver le chemin de la PS5, et ce très prochainement puisque la sortie du jeu serait prévue pour novembre 2025. L’information, qui provient d’un certain Graczdari, ne précise cependant pas quand l’annonce sera faite, même s’il n’est pas impossible que la firme profite du Tokyo Game Show 2025 pour cela. Après tout, Xbox semble y préparer une grosse conférence, qui pourrait notamment être marquée par l’annonce de Forza Horizon 6.

Cela corrobore ainsi une nouvelle fois les propos de Nate the Hate, qui clamait déjà dès le mois de juillet que Microsoft Flight Simulator 2024 devrait arriver sur PS5 d’ici la fin de l’année. Point intéressant, les sources de PPE en ont également profité pour reconfirmer l’arrivée des versions physiques de The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered annoncées au cours de l’été. Il semblerait toutefois que Microsoft ait décidé de retarder l’annonce des détails les concernant, ce qui explique pourquoi les précommandes n’ont toujours pas été lancées.

En tout cas, une chose est sûre : la firme de Redmond est encore loin d’en avoir terminé avec les annonces, et celle de Microsoft Flight Simulator 2024 pourrait bien être que la première d’une nouvelle série. Car depuis plusieurs mois maintenant, des rumeurs mentionnent également le fait que Starfield pourrait enfin arriver sur PS5, aux côtés d’une autre licence emblématique de Xbox : Halo. L’occasion de rappeler que cette dernière nous a d’ores et déjà donné rendez-vous pour la fin du mois d’octobre, où une grosse annonce sera faite lors du Halo World Championship.

Source : PPE