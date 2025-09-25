À l'occasion du dernier State of Play en date, une énorme licence de Xbox a enfin annoncé sa date de sortie sur PS5, et celle-ci se place à un moment particulièrement propice.

Après Indiana Jones et le Cercle Ancien, Forza Horizon 5, Gears of War Reloaded ou encore Senua's Saga Hellblade 2, entre autres licences majeures de Xbox, la PS5 a ainsi encore eu droit à l'occasion de ce State of Play de septembre 2025 de la confirmation d'une date de sortie pour une autre franchise phare de son concurrent. Et son décollage est, comme le suggérait de récentes rumeurs, pas si lointain que ça.

Une autre énorme licence Xbox s'envole bientôt vers la PS5

Cela fait quelque temps que d'insistants bruits de couloir laissent entendre qu'une autre licence majeure de Xbox se préparerait sur la piste de décollage pour s'envoler prochainement vers la PS5. Il y a quelques jours, celle-ci faisait l'objet d'un rapport indiquant une sortie sur la console de Sony d'ici à la fin de l'année. C'est désormais officiel grâce au dernier State of Play en date : Flight Simulator 24 prépare son itinéraire vers la console concurrente de Microsoft. Et elle arrive bien à la fin de l'année, plus précisément le 8 décembre 2025.

Le studio bordelais Asobo Studio a profité de l'occasion pour nous régaler les yeux du superbe fuselage de son jeu sur PS5. Comme sur Xbox Series, le résultat vaut clairement le voyage. Cette mouture à venir dans trois petits mois sur la console de Sony profite par ailleurs de toutes les nouveautés introduites depuis la sortie du jeu, notamment s'agissant des différents avions à piloter, ou d'une carte du monde incroyablement bien détaillée.

Les pilotes en herbe qui ne disposaient pas d'une Xbox Series ou d'un PC pourront donc enfin fendre les airs et partir au septième ciel sur PS5 à partir du 8 décembre à venir.

Source : YouTube