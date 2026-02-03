Un gros jeu est encore disponible à l'essai gratuitement notamment sur PS5, mais plus pour très longtemps, vous avez donc encore une dernière chance de profiter de l'occasion.

Sorti il y a déjà huit ans et aujourd'hui dans un état nettement plus reluisant qu'à son lancement, un gros jeu est disponible à l'essai sur PC, Xbox One/Xbox Series et PS4/PS5 depuis le 28 janvier 2026. Contrairement aux autres plateformes, cette offre d'essai gratuit va toutefois expirer plus rapidement sur les consoles de Sony. Une petite piqûre de rappel s'impose donc.

Une bombe atomique bientôt plus dispo à l'essai gratuit sur PS5

Si vous n’avez pas encore exploré son univers qui s'est largement étoffé depuis son lancement catastrophique, notamment récemment avec une nouvelle extension gratuite, c’est le moment ou jamais ! Pendant encore quelques jours, Fallout 76 est en effai disponible gratuitement à l'essai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Que vous soyez un fan de longue date de la série Fallout, dont la saison 2 va bientôt se terminer ou curieux de découvrir cet univers postapocalyptique, c’est l’occasion idéale de plonger dans les Appalaches, seul ou avec vos amis, sans dépenser un centime.

Lors de son lancement, Fallout 76 a hélas rencontré de nombreux obstacles. Bugs, soucis de performances et critiques sévères ont entaché les débuts de ce jeu en ligne tant attendu. Mais Bethesda ne s’est pas laissé abattre, et vous pouvez donc potentiellement lui redonner une seconde chance en l'essayant gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais jusqu'au 4 février 2026 sur les consoles de Sony, au lieu du 5 février pour les autres plateformes. Grâce à une série de mises à jour majeures et l'ajout de contenu significatif, Fallout 76 a réussi à redresser la barre. Aujourd'hui, le jeu est bien plus stable et riche. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'essayer, voici peut être le bon moment.

Depuis son lancement, Fallout 76 a en effet énormément évolué, avec de nombreuses mises à jour et une communauté active, ce qui en fait aujourd’hui une expérience bien plus complète et immersive. D'ailleurs, sur la plateforme de Valve comme le Store PS4 et PS5, les évaluations sont désormais plutôt positives.

Pour profiter de l'essai gratuit de Fallout 76, il vous suffit de vous rendre sur cette page du site officiel de Bethesda afin de choisir votre plateforme de prédilection entre PC (via Steam), Xbox One/Xbox Series et PS4/PS5. Pour les versions consoles, il vous suffira de télécharger la version d'essai, qui vous donnera également accès au jeu de base complet.

