Une nouvelle difficile vient encore de frapper l'une des prochaines exclusivités de la PS5. L'inquiétude continue de grimper pour la bonne tenue du projet.

Depuis le lancement de la PS5, une rengaine régulièrement investit les réseaux sociaux : où sont les exclusivités ? Même si elles s'enchaînent bien, la machine de Sony fait surtout la part belle aux éditeurs-tiers. Il faut dire en même temps que certains projets ont été avortés et nous craignons que ce ne soit prochainement le cas pour un jeu qui connaît encore une fois un grand bouleversement au cours de sa production.

Bientôt la fin pour cette exclu PS5 ?

Face à l'explosion du secteur, Sony avait décidé de concentrer plusieurs de ses forces productives sur la création de jeux-service pour la PS5. Mais le créneau est plus que bouché et les nouvelles propositions ont du mal à se faire une place. Nous l'avons constaté directement avec la mise au placard quasi instantané de Concord à sa sortie, tandis qu'un certain The Last of Us Online a été abandonné en cours de route.

Compte tenu de cette dynamique qui tend maintenant à s'inverser pour les jeux-service PS5, il se pourrait qu'une autre exclusivité voie son destin être scellé sous peu (si ce n'est pas déjà le cas en coulisses). En effet, ça va mal pour Fairgame$, le fameux premier jeu du studio Haven, fondé par Jade Raymond, productrice de renom, étant notamment passée par Ubisoft.

En mai dernier, nous apprenions que Jade Raymond quittait son propre studio. Trois mois plus tard, Haven Studios fait face à une autre défection : celle de Daniel Drapeau, game director qui dirigeait donc le projet Fairgame. L'homme est parti remplir les rangs de WB Games à Montréal à en croire son profil LinkedIn, le réseau social professionnel. Par conséquent, c'est la figure de proue de l'exclu PS5 qui quitte le navire.

À ce jour, la situation de Fairgame reste floue. Haven Studios ne s'est pas prononcé sur le départ de Drapeau et n'a pas encore communiqué sur l'avancée du jeu. Tout au plus avons-nous eu des échos du journaliste Jeff Grubb qui évoquait des rumeurs d'un report pour 2026 en interne.

