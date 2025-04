Et si Mickey s'apprêtait à quitter la Nintendo Switch pour débarquer sur PS5 ? C’est en tout cas ce que laisse penser une récente découverte. Disney Illusion Island, le jeu de plateforme coloré signé Disney et Dlala Studios, pourrait bien être en route vers la console de Sony. Et franchement, on ne dirait pas non à un peu de magie Disney sur PS5.

Une leak qui ne passe pas inaperçue pour la PS5

C’est le site PSDeals.net qui a mis le doigt sur un indice très parlant : une page du jeu serait déjà présente dans les serveurs du PlayStation Store . Pas encore visible publiquement, mais bel et bien en ligne. Une sortie serait même prévue pour le 30 mai 2025, si l’on en croit les données repérées. Pour l’instant, seule la PS5 semble concernée. Aucune trace d’une version PS4, ce qui laisse penser que le jeu resterait exclusif à la nouvelle génération.

Sorti en juillet 2023 sur Nintendo Switch, Disney Illusion Island avait fait forte impression. Ce platformer en 2D, jouable en solo ou en coopération, proposait une aventure pleine de charme avec Mickey, Minnie, Donald et Dingo. Critiques et joueurs avaient salué son style graphique inspiré des cartoons modernes, sa jouabilité fluide et sa bonne humeur communicative.

Une arrivée qui fait sens

Avec peu de jeux de plateformes coopératifs sur PS5, Disney Illusion Island aurait toute sa place dans le catalogue. Son univers coloré et accessible pourrait séduire un large public, aussi bien les familles que les amateurs de jeux à l’ancienne. Et puis, voir Mickey et sa bande dans une ambiance cartoon soignée, ça fait toujours plaisir. Pour l’instant, Disney et Sony n’ont rien confirmé. Mais si le leak dit vrai, une annonce ne devrait plus tarder. En attendant, les fans peuvent déjà commencer à rêver d’une nouvelle aventure magique sur leur console.

