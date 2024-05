En guise de clou du spectacle, le State of Play nous a présenté du gameplay d'une exclusivité PS5 particulièrement attendue et toute mignonne, ça fait rêver.

Après le très bon Astro's Playroom qui permettait de mettre en lumière les capacités de la PS5, le petit robot a enfin droit à sa propre aventure grand format avec ASTRO BOT. Un titre qui pourra plaire aux petits comme aux grands grâce à son univers enchanteur, qui arrive par ailleurs bientôt.

ASTRO BOT repart officiellement à l'aventure bientôt sur PS5

Nous savions que la mascotte PS5 aurait bientôt droit à un jeu à part entière, et c'est désormais officialisé. ASTRO BOT a en effet fermé la marche du State of Play avec un trailer bien garni. Outre une direction artistique aussi jolie que mignonne, le titre développé par Team Asobi s'annonce comme un solide jeu de plateforme. En voyant le petit robot en action, on ne peut s'empêcher de déceler à une inspiration du côté de Ratchet & Clank dans sa mouture PS5, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. On peut également remarquer quelques subtiles références à d'autres licences phares de Sony. Un jeu fan-service qui s'assume donc, mais avec une certaine habileté.

ASTRO BOT a par ailleurs visiblement plus d'un tour dans son sac mécanique. Il dispose en effet de nombreux gadgets et transformations pour l'aider à évoluer dans des niveaux au level design fouillé (il serait question d'une cinquantaine de niveaux en tout), ainsi que dans des combats qui s'avèrent plutôt dynamiques. Il sera par ailleurs possible de voler, grâce une version très futuriste de la DualSense. En somme, un jeu clairement attachant et tout public, qui arrivera donc exclusivement sur PS5 le 6 septembre 2024.